Женщина погибла в железнодорожной катастрофе в Каушанах: фото

Женщина погибла в железнодорожной катастрофе в Каушанах: фото

Поезд столкнулся с автомобилем у въезда в село Первомайск, Каушанского района. В результате аварии погибла женщина. Ещё три человека пострадали.