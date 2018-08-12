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14:36 (мск), источник: Publika.md

Женщина погибла в железнодорожной катастрофе в Каушанах: фото

Поезд столкнулся с автомобилем у въезда в село Первомайск, Каушанского района. В результате аварии погибла женщина. Ещё три человека пострадали.

Авария произошла этим утром. Пострадавших доставили в районную больницу Каушан. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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