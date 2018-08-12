Женщина погибла в железнодорожной катастрофе в Каушанах: фото
Поезд столкнулся с автомобилем у въезда в село Первомайск, Каушанского района. В результате аварии погибла женщина. Ещё три человека пострадали.
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Поезд столкнулся с автомобилем у въезда в село Первомайск, Каушанского района. В результате аварии погибла женщина. Ещё три человека пострадали.
Авария произошла этим утром. Пострадавших доставили в районную больницу Каушан. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.