Пассажиров минского метро залило грязью
Как стало известно, ЧП произошло вчера в обед в тоннеле между станциями «Фрунзенский» и «Немига».
Как стало известно, ЧП произошло вчера в обед в тоннеле между станциями «Фрунзенский» и «Немига».
По рассказам очевидцев, поезд ехал очень медленно, а потом и вовсе остановился. Далее послышался шум и на людей полилась грязь — вода с песком и мусором.
Как поясняет
Неполадки устранили за час. Работа метрополитена не останавливалась. Поезда продолжали перевозить пассажиров.