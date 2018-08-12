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14:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Пассажиров минского метро залило грязью

Как стало известно, ЧП произошло вчера в обед в тоннеле между станциями «Фрунзенский» и «Немига».

По рассказам очевидцев, поезд ехал очень медленно, а потом и вовсе остановился. Далее послышался шум и на людей полилась грязь — вода с песком и мусором.

Как поясняет пресс-секретарь минского метрополитена, на улице Обойной произошла авария водопровода — во время ремонтных работа пробило трубу. А дальше случилось то, что случилось.

Неполадки устранили за час. Работа метрополитена не останавливалась. Поезда продолжали перевозить пассажиров.

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