В Петербурге обокрали квартиру матери Ольги Бузовой, сообщил источник
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Неизвестный преступник проник через окно в квартиру матери телеведущей и певицы Ольги Бузовой в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Неизвестный преступник проник через окно в квартиру матери телеведущей и певицы Ольги Бузовой в
По данным источника, в субботу днем в 48-й отдел полиции обратилась заместитель главного врача стоматологической поликлиники № 17 Петроградского района 58-летняя Ирина Бузова, мать
«Согласно заявлению матери Ольги Бузовой, из квартиры пропали 9 тысяч евро, 10 тысяч долларов США, ювелирные изделия и наручные часы. Общий ущерб составил около 6 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.
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