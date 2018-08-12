В Петербурге обокрали квартиру матери Ольги Бузовой, сообщил источник

Источник: РИА Новости

По данным источника, в субботу днем в 48-й отдел полиции обратилась заместитель главного врача стоматологической поликлиники № 17 Петроградского района 58-летняя Ирина Бузова, мать экс-звезды реалити-шоу «Дом-2», телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Из заявления женщины следовало, что во время ее отсутствия с 17 часов пятницы до 12.30 субботы неизвестный преступник проник в квартиру в доме 13 по набережной реки Карповки, выдавив москитную сетку в открытом окне на 5-м этаже.

«Согласно заявлению матери Ольги Бузовой, из квартиры пропали 9 тысяч евро, 10 тысяч долларов США, ювелирные изделия и наручные часы. Общий ущерб составил около 6 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.