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21:29 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге обокрали квартиру матери Ольги Бузовой, сообщил источник

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Неизвестный преступник проник через окно в квартиру матери телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге, похищены деньги в валюте и драгоценности на 6 млн рублей, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА Новости

По данным источника, в субботу днем в 48-й отдел полиции обратилась заместитель главного врача стоматологической поликлиники № 17 Петроградского района 58-летняя Ирина Бузова, мать экс-звезды реалити-шоу «Дом-2», телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Из заявления женщины следовало, что во время ее отсутствия с 17 часов пятницы до 12.30 субботы неизвестный преступник проник в квартиру в доме 13 по набережной реки Карповки, выдавив москитную сетку в открытом окне на 5-м этаже.

«Согласно заявлению матери Ольги Бузовой, из квартиры пропали 9 тысяч евро, 10 тысяч долларов США, ювелирные изделия и наручные часы. Общий ущерб составил около 6 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.

О краже также сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК России (кража). В настоящее время полицией приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников», — говорится в сообщении ведомства.

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