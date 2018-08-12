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16:04 (мск), источник: Sputnik

Страшная авария в Ташкенте превратила автомобили в груду металла

В столице водитель автомобиля марки Lacetti врезался на большой скорости в другую машину. Чудом обошлось без жертв.

Источник: Sputnik
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента в воскресенье, 12 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщает ГУВД столицы, авария произошла днем на улице Феруза.

Два автомобиля марки Lacetti, за рулем которых находились 35-летний Тохир А. и 23-летний Алишер С., столкнулись на перекрестке.

Предполагаемая причина ДТП — нарушение правил дорожного движения одним из водителей, который при развороте не уступил дорогу автомобилю, ехавшему по полосе встречного движения.

Оба водителя с полученными в результате ДТП травмами доставлены в больницу.

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