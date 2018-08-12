Страшная авария в Ташкенте превратила автомобили в груду металла
В столице водитель автомобиля марки Lacetti врезался на большой скорости в другую машину. Чудом обошлось без жертв.
В столице водитель автомобиля марки Lacetti врезался на большой скорости в другую машину. Чудом обошлось без жертв.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В
Как сообщает ГУВД столицы, авария произошла днем на улице Феруза.
Два автомобиля марки Lacetti, за рулем которых находились 35-летний Тохир А. и 23-летний Алишер С., столкнулись на перекрестке.
Предполагаемая причина ДТП — нарушение правил дорожного движения одним из водителей, который при развороте не уступил дорогу автомобилю, ехавшему по полосе встречного движения.
Оба водителя с полученными в результате ДТП травмами доставлены в больницу.