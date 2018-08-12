Страшная авария в Ташкенте превратила автомобили в груду металла

Источник: Sputnik

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента в воскресенье, 12 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщает ГУВД столицы, авария произошла днем на улице Феруза.

Два автомобиля марки Lacetti, за рулем которых находились 35-летний Тохир А. и 23-летний Алишер С., столкнулись на перекрестке.

Предполагаемая причина ДТП — нарушение правил дорожного движения одним из водителей, который при развороте не уступил дорогу автомобилю, ехавшему по полосе встречного движения.