Ножи в палисаднике в Караганде: что шептала бабушка перед вонзанием в землю 150 ножей

Источник: Nur.kz

«Моя болезнь — уходи в землю» — так приговаривала пенсионерка, протыкая лезвием ножа почву. Ритуал лечения больных ног должен был проводиться исключительно ночью. Их не должны были найти люди. Чем более времени ножи находились бы в земле, тем эффективнее было бы лечение. По словам пенсионерки, ножи должны были быть новыми, не применявшимися ранее в хозяйстве. Были опрошены соседи, которые рассказали, что видели, как бабушка покидала квартиру ночами и уходила в неизвестном направлении. Врач-ревматолог Владимир Самойлов называет нетрадиционную медицину популярной среди населения.

«Пациенты приходят к нам, получают курс лечения, но все равно параллельно пытаются лечиться нетрадиционными методами. Нет научно доказанных фактов, когда нетрадиционная медицина помогла человеку. Она не признана эффективной и не стоит в одном ряду с официальной медициной. Лечить свои болячки путем нашептываний, закапывания предметов или с помощью ножей, каждый пусть решает сам», — говорит медик.

Между тем, бабушка призналась, что боли в ногах прекращались. Но когда снова воспалялись, она шла в магазин и покупала ножи. В отношении нее составлен протокол по статье 434 часть 1 КоАП РК «Мелкое хулиганство».