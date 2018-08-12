На юге Москвы мужчина ударил ножом пассажира троллейбуса

По его словам, в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений в салоне троллейбуса в районе Ясенево.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу, с ножевым ранением шеи обнаружен мужчина, 1985 г.р., а также задержан 51-летний безработный, который изобличен в том, что находясь в салоне троллейбуса на пересечении Новоясеневского проспекта с ул. Паустовского в ходе конфликта, имея умысел на убийство, ножом причинил пострадавшему указанное ранение», — сказал источник.