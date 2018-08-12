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20:53 (мск), источник: Газета.Ру

На юге Москвы мужчина ударил ножом пассажира троллейбуса

На юго-западе Москвы неизвестный напал с ножом на 33-летнего пассажира троллейбуса, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений в салоне троллейбуса в районе Ясенево.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу, с ножевым ранением шеи обнаружен мужчина, 1985 г.р., а также задержан 51-летний безработный, который изобличен в том, что находясь в салоне троллейбуса на пересечении Новоясеневского проспекта с ул. Паустовского в ходе конфликта, имея умысел на убийство, ножом причинил пострадавшему указанное ранение», — сказал источник.

Он добавил, что пострадавшего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве после нападения мужчины на двух сотрудников полиции было возбуждено уголовное дело.

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17:12 (мск)© Ньюстюб
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