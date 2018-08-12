Спирт и витамины украл в сельском медпункте воришка, чтобы опохмелится
Проходя мимо
Проходя мимо
В Денисовском районном суде рассмотрено дело в отношении жителя села Перелески, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Алау.kz.
Подсудимый в очередной раз страдал от похмелья. Проходя мимо
«С помощью топора отжал пластиковую входную дверь ФАПа. Внутри он вскрыл сейфы, из которых взял два литра этилового спирта и 10 баночек с витамином “Ревит”, пять упаковок витамина “София” и 1500 тенге. После чего с похищенным ушел домой, где в течении дня употреблял медицинский спирт», — сообщили в суде.
В ходе судебного разбирательства подсудимый раскаялся, вернул похищенные денежные средства и выплатил Денисовской ЦРБ стоимость убытков.