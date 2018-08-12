Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На выход: Египет попросил дипломатов РФ покинуть столицу — СМИ
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Звезда сериала «След» тратит все гонорары на лечение сына
Смерть перечеркнула планы: что выяснилось о жизни Степаненко
Бузова, Барановская и Чехова поддержали Риту Дакоту
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Человек она подлый: друг семьи раскритиковала Степаненко
"Рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
Писательницу Украины возмутили дети из Донбасса
Что Степаненко хочет отсудить у Петросяна
Японская порно-актриса возмутила китайцев галстуком - фото
Май Абрикосов разоблачил обман жены Солнцева
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
16Лесные пожары в Греции
16:51 (мск), источник: Zakon.kz

Спирт и витамины украл в сельском медпункте воришка, чтобы опохмелится

Проходя мимо фельдшерско-акушерского пункта, сельчанин решил его обворовать.

Источник: Zakon.kz

В Денисовском районном суде рассмотрено дело в отношении жителя села Перелески, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Алау.kz.

Подсудимый в очередной раз страдал от похмелья. Проходя мимо фельдшерско-акушерского пункта, он решил его обворовать.

«С помощью топора отжал пластиковую входную дверь ФАПа. Внутри он вскрыл сейфы, из которых взял два литра этилового спирта и 10 баночек с витамином “Ревит”, пять упаковок витамина “София” и 1500 тенге. После чего с похищенным ушел домой, где в течении дня употреблял медицинский спирт», — сообщили в суде.

В ходе судебного разбирательства подсудимый раскаялся, вернул похищенные денежные средства и выплатил Денисовской ЦРБ стоимость убытков.

Все новости региона
 Трех педофилов публично казнили в Йемене
Тенге опустился до 364 за доллар
США обвинили Россию в затягивании конфликта в Донбассе
В Сети высмеяли Лайму Вайкуле за ее слова про Крым
Роналдо госпитализирован на Ибице
Девушка улучшила рецепты, добавив в еду жуков
Минобороны рассекретило приказ Сталина 1941 года бомбить Берлин
Россию обвинили в организации беспорядков в Шарлоттсвилле
В Испании «черных» арендодателей ловят благодаря полотенцам
Спорт
Убийственный удар в девятку нокаутировал «Локомотив» в Оренбурге "Локо" не забивает даже со Смоловым
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Все в сборе: Навка и Песков с детьми отдыхают в Италии Спортсменка поделилась редким совместным фото.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь