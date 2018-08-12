Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Убийство отца тремя дочерьми: что показала экспертиза - СМИ
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Звезда сериала «След» тратит все гонорары на лечение сына
Смерть перечеркнула планы: что выяснилось о жизни Степаненко
Вера Брежнева в мини-шортах восхитила соцсети стройными ногами
Петросян и Степаненко объяснили причины развода На сцене и на экране артисты выступали единым творческим тандемом
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Порошенко поздравил крымчан и допустил 3 ошибки - СМИ
Жена Збруева слепа: СМИ о судьбе жен актеров СССР
Путин подписал закон, касающийся налогов на имущество
Сестра Кобзона рассказала о состоянии певца
Японская порно-актриса возмутила китайцев галстуком - фото
Май Абрикосов разоблачил обман жены Солнцева
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
21:28 (мск), источник: Фонтанка

Вертолёты и самолёт тушат лесные пожары в Ленобласти, в том числе на землях Минобороны

Разведение костров и приготовление шашлыков в лесу, непотушенные окурки и огнеопасные работы становятся причиной возникновения природных пожаров в лесах Ленинградской области.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Как сообщает 12 августа областное ГУ МЧС, только за вчерашний день на территории региона зарегистрировано девять природных пожаров.

Наиболее сложная ситуация складывается в Кингисеппском районе: здесь огонь охватил сразу шесть участков общей площадью 107 гектаров. 92 гектара приходится на земли лесного фонда, 15 гектаров принадлежат министерству обороны. Работы усложняются отсутствием подъездных путей для тяжёлой техники и высокой захламлённостью леса. Кроме того, устойчивая жаркая погода привела к высушиванию почвы и подлеска, из-за чего уже ликвидированные очаги разгораются повторно. Чтобы избежать этого, проводится, по выражению пожарных, «непрерывное окарауливание пролитых участков».

В операциях участвуют 360 человек и 65 единиц техники, в том числе пожарный поезд Октябрьской железной дороги, вертолёты Министерства обороны, Росгвардии и МЧС России и самолёт ИЛ-76 Министерства обороны. Только за вчерашний день они совершили более сотни сливов и сбросили на горящие участки более 300 тонн воды.

Огонь удаётся удерживать на значительном расстоянии от населённых пунктов, ближайший из которых расположен в пяти километрах. Угрозы населению в настоящий момент нет. Не зафиксировано и задымления населённых пунктов. Тем не менее в каждом из них, расположенных в радиусе 15 километров, организован пожарный пост, готовый отразить опасность, отмечается в сообщении ГУ МЧС.

В связи с повышением пожарной опасности правительством Ленинградской области на территории региона введен особый противопожарный режим, который предусматривает запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ на опредёленных участках.

Все новости региона
 «Бюджетобесие в плохом смысле». Зачем помощник президента захотел раскул...
«Фонтанка» посчитала, насколько вырастут тарифы ЖКХ из-за увеличения НДС
США обвинили Россию в затягивании конфликта в Донбассе
Назван лучший завтрак для борьбы со стрессом
Экс-ведущий «Взгляда» назвал заказчика убийства Листьева
В Сети высмеяли Лайму Вайкуле за ее слова про Крым
Роналдо госпитализирован на Ибице
В горах Алтая туристы терпят бедствие
Минобороны рассекретило приказ Сталина 1941 года бомбить Берлин
Спорт
Убийственный удар в девятку нокаутировал «Локомотив» в Оренбурге "Локо" не забивает даже со Смоловым
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Все в сборе: Навка и Песков с детьми отдыхают в Италии Спортсменка поделилась редким совместным фото.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь