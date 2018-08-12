Вертолёты и самолёт тушат лесные пожары в Ленобласти, в том числе на землях Минобороны

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Как сообщает 12 августа областное ГУ МЧС, только за вчерашний день на территории региона зарегистрировано девять природных пожаров.

Наиболее сложная ситуация складывается в Кингисеппском районе: здесь огонь охватил сразу шесть участков общей площадью 107 гектаров. 92 гектара приходится на земли лесного фонда, 15 гектаров принадлежат министерству обороны. Работы усложняются отсутствием подъездных путей для тяжёлой техники и высокой захламлённостью леса. Кроме того, устойчивая жаркая погода привела к высушиванию почвы и подлеска, из-за чего уже ликвидированные очаги разгораются повторно. Чтобы избежать этого, проводится, по выражению пожарных, «непрерывное окарауливание пролитых участков».

В операциях участвуют 360 человек и 65 единиц техники, в том числе пожарный поезд Октябрьской железной дороги, вертолёты Министерства обороны, Росгвардии и МЧС России и самолёт ИЛ-76 Министерства обороны. Только за вчерашний день они совершили более сотни сливов и сбросили на горящие участки более 300 тонн воды.

Огонь удаётся удерживать на значительном расстоянии от населённых пунктов, ближайший из которых расположен в пяти километрах. Угрозы населению в настоящий момент нет. Не зафиксировано и задымления населённых пунктов. Тем не менее в каждом из них, расположенных в радиусе 15 километров, организован пожарный пост, готовый отразить опасность, отмечается в сообщении ГУ МЧС.