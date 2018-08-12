Узбекистанцев оштрафуют в Южной Осетии за хранение насвая
За хранение смеси правонарушители будут оштрафованы на сумму по 30 тысяч рублей каждый.
За хранение смеси правонарушители будут оштрафованы на сумму по 30 тысяч рублей каждый.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Правоохранители в Южной Осетии изъяли насвай (жевательный табак) у уроженцев Узбекистана.
«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Южной Осетии на месте временного проживания двух граждан Узбекистана обнаружили и изъяли некурительную табачную смесь насвай», — сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на данные
Два полиэтиленовых пакета запрещенного табака нашли правоохранители в холодильнике в квартире по улице Заводская в Цхинвале.
Суммарная масса смеси составила 99,8 грамм.
За хранение смеси правонарушители будут оштрафованы на сумму по 30 000 рублей каждый по статье закона «О запрете ввоза, приобретения, хранения, сбыта и употребления табака «Снюс», «Насвай».
Как поясняет медицина, употребление насвая может сначала привести к зависимости, а в дальнейшем к физическим недугам и нарушениям работы организма. Более того, табачная жевательная смесь содержит экскременты животных, поэтому при ее употреблении легко заразиться разнообразными кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями, включая вирусный гепатит.