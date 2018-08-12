Ученые жалуются: из белорусских водоемов исчезает гидра
Пока амазонские медузы чувствуют себя в Гребном канале вполне комфортно, гидрам приходится несладко.
Пока амазонские медузы чувствуют себя в Гребном канале вполне комфортно, гидрам приходится несладко.
МИНСК, 12 авг — Sputnik. Гидра обыкновенная исчезает из белорусских водоемов, рассказал замдиректора Полесского
Белорусы продолжают активно обсуждать судьбу медуз, которые поселились сразу в двух водных объектах Бреста — в Муховце и Гребном канале.
Как пояснил ученый изданию «Вечерний Брест», эти медузы безопасны, а Гребной канал является для них идеальной «ванной».
В то же время, ученый посетовал на уменьшение численности гидры обыкновенной в белорусских водоемах: ее становится все меньше.
Размером гидра не достигает и трех сантиметров, однако очень важна для экологии. Наличие в воде гидры — показатель чистоты. Следовательно, чем меньше гидр — тем хуже состояние воды.