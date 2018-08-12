Ученые жалуются: из белорусских водоемов исчезает гидра

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Гидра обыкновенная исчезает из белорусских водоемов, рассказал замдиректора Полесского аграрно-экологического института НАН Виктор Демянчик.

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Белорусы продолжают активно обсуждать судьбу медуз, которые поселились сразу в двух водных объектах Бреста — в Муховце и Гребном канале.

Как пояснил ученый изданию «Вечерний Брест», эти медузы безопасны, а Гребной канал является для них идеальной «ванной». Из-за изменений погоды, отметил Демянчик, Брест все больше нравится заморским видам. Например, в Гребном канале уже несколько лет живет южноамериканский полосатый рак.

В то же время, ученый посетовал на уменьшение численности гидры обыкновенной в белорусских водоемах: ее становится все меньше.