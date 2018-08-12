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17:40 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-ведущий «Взгляда» назвал заказчика и причину убийства Листьева

Бывший ведущий программы «Взгляд» Дмитрий Захаров назвал причину убийства телеведущего Владислава Листьева и раскрыл личность предполагаемого заказчика в интервью Mix TV.

Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор ОРТ Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома на Новокузнецкой улице. Преступление остается не раскрытым. Официальных обвинений Борису Березовскому не предъявлялось.

По словам Захарова, убийство Листьева заказал бизнесмен Борис Березовский из-за упущенных доходов от рекламы. При этом, он отметил, что считать Листьева управленцем и считать, что он принимал решения, было бы глупо.

Захаров также назвал огромной ошибкой решение Листьева не обращаться в полицию в связи с угрозами.

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