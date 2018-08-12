Экс-ведущий «Взгляда» назвал заказчика и причину убийства Листьева
Бывший ведущий программы «Взгляд» Дмитрий Захаров назвал причину убийства телеведущего Владислава Листьева и раскрыл личность предполагаемого заказчика в интервью Mix TV.
Бывший ведущий программы «Взгляд» Дмитрий Захаров назвал причину убийства телеведущего Владислава Листьева и раскрыл личность предполагаемого заказчика в интервью Mix TV.
Генеральный директор ОРТ Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома на Новокузнецкой улице. Преступление остается не раскрытым. Официальных обвинений Борису Березовскому не предъявлялось.
По словам Захарова, убийство Листьева заказал бизнесмен Борис Березовский
Захаров также назвал огромной ошибкой решение Листьева не обращаться в полицию в связи с угрозами.
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