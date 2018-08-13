В Воронеже после трех месяцев поисков нашли 81-летнего пенсионера

В Воронеже три месяца искали 81-летнего Григория Назаренко. Пенсионер ушел из дома и пропал еще 20 мая, с тех пор родственники не знали его судьбы. Накануне полицейские попросили помощи в распространении информации о пожилом мужчине у поисковиков отряда «Черноземье». Ориентировки стали расходиться по соцсетям, про Григория Ивановича писала и «Комсомольская правда».