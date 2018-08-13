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09:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже после трех месяцев поисков нашли 81-летнего пенсионера

Мужчину обнаружили полицейские.

В Воронеже три месяца искали 81-летнего Григория Назаренко. Пенсионер ушел из дома и пропал еще 20 мая, с тех пор родственники не знали его судьбы. Накануне полицейские попросили помощи в распространении информации о пожилом мужчине у поисковиков отряда «Черноземье». Ориентировки стали расходиться по соцсетям, про Григория Ивановича писала и «Комсомольская правда».

Сегодня, 12 июля, добровольцы из отряда «Черноземье» сообщили о завершении длительных поисков: накануне пенсионера обнаружили полицейские. Сейчас он уже дома.

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