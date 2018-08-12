Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захаров назвал заказчика убийства Влада Листьева
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Звезда сериала «След» тратит все гонорары на лечение сына
Смерть перечеркнула планы: что выяснилось о жизни Степаненко
91-летняя Джина Лоллобриджида затмила 45-летнюю Хайди Клум
Петросян и Степаненко объяснили причины развода На сцене и на экране артисты выступали единым творческим тандемом
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Порошенко поздравил крымчан и допустил 3 ошибки - СМИ
Жена Збруева слепа: СМИ о судьбе жен актеров СССР
Бузова, Барановская и Чехова поддержали Риту Дакоту
91-летняя Джина Лоллобриджида затмила 45-летнюю Хайди Клум
Японская порно-актриса возмутила китайцев галстуком - фото
Май Абрикосов разоблачил обман жены Солнцева
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
17:50 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске дерево упало на припаркованные машины

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске дерево упало на припаркованные рядом с ним машины. Об этом сообщили БЕЛТА очевидцы, информацию подтвердили в Минском городском управлении МЧС.

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел сегодня около 14.30 в районе ул. Героев 120 Дивизии, 3. Дерево упало на легковушку, а также задело еще одну припаркованную рядом машину. Спасатели распилили упавший ствол.

Вероятно, дерево упало из-за старости.

Все новости региона
 В Вене полицейским собакам выдали спецобувь
Гороскоп на неделю с 13 по 19 августа
США обвинили Россию в затягивании конфликта в Донбассе
Экс-ведущий «Взгляда» назвал заказчика убийства Листьева
Россия и страны Каспия не пустят в регион чужих военных
В Сети высмеяли Лайму Вайкуле за ее слова про Крым
Роналдо госпитализирован на Ибице
Минобороны рассекретило приказ Сталина 1941 года бомбить Берлин
Россию обвинили в организации беспорядков в Шарлоттсвилле
Спорт
Убийственный удар в девятку нокаутировал «Локомотив» в Оренбурге "Локо" не забивает даже со Смоловым
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
9 любопытных фактов о дачах
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Все в сборе: Навка и Песков с детьми отдыхают в Италии Спортсменка поделилась редким совместным фото.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь