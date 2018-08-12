В Минске дерево упало на припаркованные машины
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске дерево упало на припаркованные рядом с ним машины. Об этом сообщили БЕЛТА очевидцы, информацию подтвердили в Минском городском управлении МЧС.
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске дерево упало на припаркованные рядом с ним машины. Об этом сообщили БЕЛТА очевидцы, информацию подтвердили в Минском городском управлении МЧС.
Инцидент произошел сегодня около 14.30 в районе ул. Героев 120 Дивизии, 3. Дерево упало на легковушку, а также задело еще одну припаркованную рядом машину. Спасатели распилили упавший ствол.
Вероятно, дерево упало