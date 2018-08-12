Угонщик-второклассник разбил третье авто в Уральске

За рулем находился восьмилетний Николай, который уже известен всем полицейским города, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как сообщили в полиции, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило около 18 часов 12 августа.

«Мы устанавливаем владельца автомобиля. Мальчик задержан. Вызваны сотрудники ювенальной полиции. Проводятся следственные действия на месте аварии», — сообщил следователь МПС ДВД ЗКО.

Очевидцы происшествия отметили, что подросток покинул место аварии и убежал.

«Я вызвал полицию и пошел по улице Павлодарской. Там увидел Колю. Он стоял возле магазина. Я его взял за руку и привел к месту ДТП. Он сказал, что угнал машину от СОШ № 26», — заявил очевидец.

В МПС ДВД ЗКО отметили, что мальчику назначена психиатрическая экспертиза. Ведь угон он совершает не впервые.

«Угоны он совершает не из корыстных побуждений. Семья благополучная, на учете не состоит», — отметил заместитель начальника МПС ДВД ЗКО Кенжебек Куспаев.

Отметим, что первый угон авто Николай совершил 6 августа с территории гаражного кооператива. На автомобиле Suzuki он въехал в стоящую на обочине дороги «Лада-гранта». Оба автомобиля получили повреждения.