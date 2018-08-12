Угонщик-второклассник разбил третье авто в Уральске
В Уральске на улицы Штыбы произошло ДТП. В бетонные блоки, установленные на ремонтируемом участке улицы, врезался автомобиль марки Hyundai.
В Уральске на улицы Штыбы произошло ДТП. В бетонные блоки, установленные на ремонтируемом участке улицы, врезался автомобиль марки Hyundai.
За рулем находился восьмилетний Николай, который уже известен всем полицейским города, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщили в полиции, сообщение о
«Мы устанавливаем владельца автомобиля. Мальчик задержан. Вызваны сотрудники ювенальной полиции. Проводятся следственные действия на месте аварии», — сообщил следователь МПС ДВД ЗКО.
Очевидцы происшествия отметили, что подросток покинул место аварии и убежал.
«Я вызвал полицию и пошел по улице Павлодарской. Там увидел Колю. Он стоял возле магазина. Я его взял за руку и привел к месту ДТП. Он сказал, что угнал машину от СОШ № 26», — заявил очевидец.
В МПС ДВД ЗКО отметили, что мальчику назначена психиатрическая экспертиза. Ведь угон он совершает не впервые.
«Угоны он совершает не из корыстных побуждений. Семья благополучная, на учете не состоит», — отметил заместитель начальника МПС ДВД ЗКО Кенжебек Куспаев.
Отметим, что первый угон авто Николай совершил 6 августа с территории гаражного кооператива. На автомобиле Suzuki он въехал в стоящую на обочине дороги «Лада-гранта». Оба автомобиля получили повреждения.
9 августа мальчик угнал микроавтобус Тойота. Полицейские объявили план «Перехват» и принудительно остановили угнанную машину. При этом микроавтобус врезался в опору моста.