Спасатели установили связь с заблокированными в горах Алтая туристами
БАРНАУЛ, 12 авг — РИА Новости. Спасатели установили стабильную связь с туристами, заблокированными в горах республики Алтай, сообщает в воскресенье
БАРНАУЛ, 12 авг — РИА Новости. Спасатели установили стабильную связь с туристами, заблокированными в горах республики Алтай, сообщает в воскресенье
Как сообщалось ранее, сигнал SOS поступил из
«Каждые три часа туристы, которые нуждаются в помощи на вершине
Спасатели поддерживают туристов, информируют о принятых мерах и о прогнозе погоды, дают рекомендации, как сохранять тепло и внутреннюю энергию, экономить радиосвязь.
По словам начальника Алтайского
«Главное — не ограничивать себя в питье, а вода у них есть. В горах фактически зима, можно растопить лед. Обезвоживание туристам не грозит. Насколько мы понимаем из общения, туристы опытные, понимают, где находятся, и также предпринимают усилия, чтобы продержаться до прихода помощи», — сказал Овсиенко.
Руководством Сибирского регионального центра МЧС России принято решение перебазировать вертолет Ми-8 из Красноярска в Кемерово. Это позволит при благоприятной погоде максимально оперативно вылететь к месту нахождения туристов.