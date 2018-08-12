Спасатели установили связь с заблокированными в горах Алтая туристами

Источник: РИА "Новости"

Как сообщалось ранее, сигнал SOS поступил из Усть-Коксинского района — туристическая группа из четырех человек терпит бедствие на горной вершине Ак-Кем (4100 м). Экстренно помочь туристам не позволяет погода — в горах дождь, переходящий в снег, и сильный ветер.

«Каждые три часа туристы, которые нуждаются в помощи на вершине Ак-Кем (Республика Алтай), выходят на связь со спасателями. Из последней информации стало известно, что травм у мужчин нет. Исходя из особенностей местности, туристы соорудили укрытие от непогоды. У группы есть запас продуктов и газа, при помощи которого туристы топят лёд. Спуститься с вершины самостоятельно туристы не смогут, сказывается физическая усталость», — говорится в сообщении.

Спасатели поддерживают туристов, информируют о принятых мерах и о прогнозе погоды, дают рекомендации, как сохранять тепло и внутреннюю энергию, экономить радиосвязь.

По словам начальника Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России Владимира Овсиенко, туристы опытные и при выполнении всех рекомендаций смогут продержаться до приезда помощи.

«Главное — не ограничивать себя в питье, а вода у них есть. В горах фактически зима, можно растопить лед. Обезвоживание туристам не грозит. Насколько мы понимаем из общения, туристы опытные, понимают, где находятся, и также предпринимают усилия, чтобы продержаться до прихода помощи», — сказал Овсиенко.