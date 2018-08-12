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19:35 (мск), источник: Tengrinews

Nissan врезался в магазин в Алматы: пострадали три человека

В Алматы произошло ДТП, в результате которого авто врезалось магазин, пострадали три человека, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.

Источник: Tengrinews

Авария произошла на пересечении улиц Рыскулова и Жандосова в районе верхней Каменки. По словам очевидцев, водитель автомобиля Nissan, двигаясь по Рыскулова, не заметил знак «Уступи дорогу» и выехал на перекресток, где столкнулся с Toyota. От удара Nissan врезался в здание магазина.

В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир. С различными травмами их госпитализировали в больницу.

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