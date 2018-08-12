Nissan врезался в магазин в Алматы: пострадали три человека
В Алматы произошло ДТП, в результате которого авто врезалось магазин, пострадали три человека, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.
В Алматы произошло ДТП, в результате которого авто врезалось магазин, пострадали три человека, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.
Авария произошла на пересечении улиц Рыскулова и Жандосова в районе верхней Каменки. По словам очевидцев, водитель автомобиля Nissan, двигаясь по Рыскулова, не заметил знак «Уступи дорогу» и выехал на перекресток, где столкнулся с Toyota. От удара Nissan врезался в здание магазина.
В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир. С различными травмами их госпитализировали в больницу.