Nissan врезался в магазин в Алматы: пострадали три человека

Авария произошла на пересечении улиц Рыскулова и Жандосова в районе верхней Каменки. По словам очевидцев, водитель автомобиля Nissan, двигаясь по Рыскулова, не заметил знак «Уступи дорогу» и выехал на перекресток, где столкнулся с Toyota. От удара Nissan врезался в здание магазина.