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20:31 (мск), источник: РИА Новости

В Подмосковье четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате въезда в столб маршрутного такси на трассе А-108 в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

«На 155 километре трассы А-108 маршрутное такси наехало на препятствие (столб). По предварительным данным, пострадали четыре человека», — пояснили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

В свою очередь источник агентства в экстренных службах сообщил, что после ДТП с маршруткой в центральную районную больницу Можайска доставлены шесть человек. По его словам, всего в маршрутке находились 15 человек.

Обстоятельства ДТП уточняются, на месте работают сотрудники полиции. Информации о пострадавших в результате ДТП несовершеннолетних пока нет.

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05:27 (мск)© Ньюстюб
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