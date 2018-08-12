Десятки гектаров горящего леса в Крыму сняли на видео

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, огонь удалось локализовать на площади в 26 гектаров. Тушение продолжается, в нем принимают участие 489 человек, а также три вертолета Ми-8, самолет Ил-76 МЧС России, на место вылетел самолет-амфибия Бе-200. Всего они сбросили на горящий лес уже около 300 тонн воды.