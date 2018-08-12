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20:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Десятки гектаров горящего леса в Крыму сняли на видео

Телеканал «360» опубликовал на YouTube кадры тушения крупного природного пожара в заповеднике в окрестностях Ялты. Одно из самых крупных возгораний произошло на границе двух заповедников — Крымского и Ялтинского, в урочище Уч-Кош

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Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, огонь удалось локализовать на площади в 26 гектаров. Тушение продолжается, в нем принимают участие 489 человек, а также три вертолета Ми-8, самолет Ил-76 МЧС России, на место вылетел самолет-амфибия Бе-200. Всего они сбросили на горящий лес уже около 300 тонн воды.

Пожар продолжается уже больше суток. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений площадь огня составляла около 2,5 тысячи квадратных метров. Возгорание произошло в труднодоступной горной местности, на склоне порядка 45−80 градусов. Также тушение осложнялось сильным ветром (15−20 метров в секунду).

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В данный момент угрозы жизни и здоровья людей нет, жертв и пострадавших также нет, заявили в ведомстве.

В Крыму из-за жары загорелись леса
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15:27 (мск)© Ньюстюб
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