Два человека стали жертвами пожара на севере столицы
Пожар произошел в квартире жилой девятиэтажки на улице Корнейчука столице, жертвами инцидента стали два человека, сообщил источник в экстренных службах.
Пожар произошел в квартире жилой девятиэтажки на улице Корнейчука столице, жертвами инцидента стали два человека, сообщил источник в экстренных службах.
«В квартире на последнем этаже жилого девятиэтажного дома № 52 по улице Корнейчука произошел пожар на площади 20 квадратных метров», — цитирует собеседника ТАСС.
Отмечается, что пожарные спасли трех человек, еще пятеро эвакуировались. Факт пожара подтвердили в главе МЧС по Москве.