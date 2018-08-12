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21:02 (мск), источник: m24.ru

Два человека стали жертвами пожара на севере столицы

Пожар произошел в квартире жилой девятиэтажки на улице Корнейчука столице, жертвами инцидента стали два человека, сообщил источник в экстренных службах.

«В квартире на последнем этаже жилого девятиэтажного дома № 52 по улице Корнейчука произошел пожар на площади 20 квадратных метров», — цитирует собеседника ТАСС.

Отмечается, что пожарные спасли трех человек, еще пятеро эвакуировались. Факт пожара подтвердили в главе МЧС по Москве.

3 человек спасли во время пожара на Липецкой улице в Москве
Во время загрузки произошла ошибка.
07:12 (мск)© Ньюстюб
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