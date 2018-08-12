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22:28 (мск), источник: Noi.md

В Румынии грузовой поезд сошел с рельсов на мосту

Грузовой поезд, перевозивший топливо, сошел с рельсов на юге Румынии во время проезда по мосту, пострадавших нет, сообщает в воскресенье пресс-служба Национальной компании железных дорог (НКЖД).

Источник: Noi.md

Поезд, состоящий из 23 вагонов, перевозил нефтепродукты. Локомотив и шесть вагонов поезда № 80315 сошли с рельсов на мосту Кырча, — сказано в сообщении.

В НКЖД отмечают, что поезд перевозил биодизель, поэтому на месте ЧП дежурят пожарные. По данным центра Infotrafic при Генеральном инспекторате полиции Румынии, «пострадавших нет, а железнодорожное движение заблокировано». В частности, продолжить движение не смог пассажирский поезд, который направлялся в соседний уезд.

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