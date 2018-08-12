В Румынии грузовой поезд сошел с рельсов на мосту

Поезд, состоящий из 23 вагонов, перевозил нефтепродукты. Локомотив и шесть вагонов поезда № 80315 сошли с рельсов на мосту Кырча, — сказано в сообщении.

В НКЖД отмечают, что поезд перевозил биодизель, поэтому на месте ЧП дежурят пожарные. По данным центра Infotrafic при Генеральном инспекторате полиции Румынии, «пострадавших нет, а железнодорожное движение заблокировано». В частности, продолжить движение не смог пассажирский поезд, который направлялся в соседний уезд.