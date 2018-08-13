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00:47 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге задержали вандалов, установивших мангал на Медном всаднике

Сотрудники полиции задержали двух вандалов, установивших мангал на Медном всаднике на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Как уточняет полиция, инцидент произошел 5 августа, когда в отделение МВД в Адмиралтейском районе поступило сообщение, что на скульптуру Медного всадника забрались два молодых человека, и полицейские выехали на место происшествия.

«Сотрудники полиции задержали двух вандалов, установивших мангал на Медном всаднике… В их отношении составлены административные протоколы по (статье) “мелкое хулиганство”. Правонарушители обязаны заплатить штраф в размере 500 рублей», — говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что одному из задержанных 20 лет, другому — 32 года.

В воскресенье об акте вандализма на Сенатской площади сообщил и государственный музей городской скульптуры на своей странице в Facebook, опубликовав фотографии хулиганов.

«По отношению к Медному всаднику совершен акт вандализма. Группа молодых людей забралась на памятник Петру I и пыталась установить на нем мангал… Трудно поверить, что кому-то могло прийти в голову совершить такой поступок. Лица людей, для которых великое искусство и культурное наследие страны не значат ничего — на фотографиях», — говорится в сообщении.

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