В Петербурге задержали вандалов, установивших мангал на Медном всаднике

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Как уточняет полиция, инцидент произошел 5 августа, когда в отделение МВД в Адмиралтейском районе поступило сообщение, что на скульптуру Медного всадника забрались два молодых человека, и полицейские выехали на место происшествия.

«Сотрудники полиции задержали двух вандалов, установивших мангал на Медном всаднике… В их отношении составлены административные протоколы по (статье) “мелкое хулиганство”. Правонарушители обязаны заплатить штраф в размере 500 рублей», — говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что одному из задержанных 20 лет, другому — 32 года.

В воскресенье об акте вандализма на Сенатской площади сообщил и государственный музей городской скульптуры на своей странице в Facebook, опубликовав фотографии хулиганов.