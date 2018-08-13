Основатель «Парка Горького» сообщил об инсульте Николая Носкова
Основатель группы «Парк Горького» Алексей Белов рассказал о состоянии
Основатель группы «Парк Горького» Алексей Белов рассказал о состоянии
РИГА, 12 авг — РИА Новости. «Коля сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт. Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги», — сказал Белов в интервью программе «Абонент доступен» на латвийской радиостанции Baltkom.
Николай Носков — советский и российский музыкант, певец, пятикратный обладатель премии «Золотой граммофон». Выступал в составе групп «Москва» и «Парк Горького». В марте 2017 года он был госпитализирован в тяжелом состоянии в госпиталь «Лапино», где перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе.