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01:48 (мск), источник: РИА Новости

Основатель «Парка Горького» сообщил об инсульте Николая Носкова

Основатель группы «Парк Горького» Алексей Белов рассказал о состоянии экс-участника группы Николая Носкова, который пережил инсульт, и призвал всех молиться о его здоровье.

Источник: РИА Новости

РИГА, 12 авг — РИА Новости. «Коля сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт. Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги», — сказал Белов в интервью программе «Абонент доступен» на латвийской радиостанции Baltkom.

Николай Носков — советский и российский музыкант, певец, пятикратный обладатель премии «Золотой граммофон». Выступал в составе групп «Москва» и «Парк Горького». В марте 2017 года он был госпитализирован в тяжелом состоянии в госпиталь «Лапино», где перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. Из-за этого певцу пришлось отменить гастрольный тур «6:0», который был запланирован на апрель и май.

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