Основатель «Парка Горького» сообщил об инсульте Николая Носкова

РИГА, 12 авг — РИА Новости. «Коля сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт. Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги», — сказал Белов в интервью программе «Абонент доступен» на латвийской радиостанции Baltkom.