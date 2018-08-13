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13:51 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Лесные пожары наступают с северо-запада

Из-за аномальной жары огонь возникает на территориях, где его давно не было.

Источник: AP 2018

Площадь действующих лесных пожаров на территории России составляет более 1,9 млн га. Как и в прошлом году, сильнее всего этим летом горит Якутия: по последним данным информационной системы Рослесхоза, на регион приходится более 1,4 млн га площади пожаров. Однако в 2018 году из-за аномальных погодных условий природные возгорания зафиксированы в Северо-Западном федеральном округе. Эксперты отмечают, что крупных лесных пожаров не было на этих территориях уже несколько лет. По их словам, из-за климатических изменений огонь все чаще будет возникать в тех регионах, где пожаров раньше не было.

По последним данным информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ-Рослесхоз), наибольшая площадь действующих природных пожаров зафиксирована в Дальневосточном федеральном округе. Сильнее всего горит Якутия — около 1,4 млн га, из них 1,3 млн га на территории, покрытой лесом. По официальным данным, за сутки площадь горимых территорий увеличилась на 25 тыс. га. Несколько сотен тысяч гектаров горят в Сибирском федеральном округе: в Красноярском крае — 338,9 тыс. га, в Иркутской области — 67,6 тыс. га.

Всего в стране сейчас горят лесные территории на площади более 1,9 млн га, сообщается в ИСДМ-Рослесхоз.

Эксперты отмечают, что в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах большие по площадям лесные пожары наблюдаются ежегодно. Однако в 2018 году к ним добавился Северо-Западный: по данным системы мониторинга, площадь действующих лесных пожаров на территории Мурманской области к утру воскресенья составила почти 11 тыс. га. «В этом году сложная лесопожарная обстановка в Мурманской области обусловлена аномальными погодными условиями, — сообщили “Ъ” в Рослесхозе.— С 17 по 31 июля 2018 года были установлены рекорды максимальной температуры воздуха для этого периода. Самая высокая температура в июле 2018 года — +32,2 градуса — была зафиксирована 18 июля». Распространению огня на всей территории региона способствует не только сухая погода, но и нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах, отмечают в ведомстве. В 2018 году в Мурманской области около 70% лесных пожаров возникло по вине человека.

Помимо аномальных погодных условий и антропогенного фактора ситуацию с пожарами в Северо-Западном федеральном округе усугубляет, как ни странно, многолетнее отсутствие пожаров на этой территории, говорит координатор противопожарной программы «Гринпис России» Наталья Максимова: «Эти территории много лет не горели, поэтому там есть значительное накопление горимых материалов, которые также создают благоприятную почву для возгораний. Обычно в регионах Северо-Запада пожары довольно быстро тухнут, но из-за того, что с начала мая стоит жаркая погода, горение долго поддерживается и даже возобновляется после тушения». По словам госпожи Максимовой, такие пожары для этой территории — «довольно редкое явление».

Большинство ученых участившиеся экстремальные погодные условия связывают с происходящими изменениями климата, но и сами лесные пожары влияют на эти изменения, отмечает эксперт «Гринпис России» Марина Канищева: «Пожары сами по себе становятся значительным источником парниковых газов, поэтому получается замкнутый круг: больше пожаров — больше CO2 — сильнее меняется климат — больше пожаров». По словам госпожи Канищевой, из-за климатических изменений природные возгорания будут происходить на тех территориях, где их раньше не было.

По предварительным прогнозам Рослесхоза, на вторую и третью декаду августа превышение параметров пожарной опасности будет наблюдаться по восточной части Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также западной части Приволжского. Кроме того, сохранятся отрицательные аномалии осадков по территории Красноярского края и Иркутской области. Также возможно увеличение класса пожарной опасности в лесах южных районов Западной Сибири.

Анна Васильева

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