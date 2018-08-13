Лесные пожары наступают с северо-запада

Площадь действующих лесных пожаров на территории России составляет более 1,9 млн га. Как и в прошлом году, сильнее всего этим летом горит Якутия: по последним данным информационной системы Рослесхоза, на регион приходится более 1,4 млн га площади пожаров. Однако в 2018 году из-за аномальных погодных условий природные возгорания зафиксированы в Северо-Западном федеральном округе. Эксперты отмечают, что крупных лесных пожаров не было на этих территориях уже несколько лет. По их словам, из-за климатических изменений огонь все чаще будет возникать в тех регионах, где пожаров раньше не было.

Эксперты отмечают, что в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах большие по площадям лесные пожары наблюдаются ежегодно. Однако в 2018 году к ним добавился Северо-Западный: по данным системы мониторинга, площадь действующих лесных пожаров на территории Мурманской области к утру воскресенья составила почти 11 тыс. га. «В этом году сложная лесопожарная обстановка в Мурманской области обусловлена аномальными погодными условиями, — сообщили “Ъ” в Рослесхозе.— С 17 по 31 июля 2018 года были установлены рекорды максимальной температуры воздуха для этого периода. Самая высокая температура в июле 2018 года — +32,2 градуса — была зафиксирована 18 июля». Распространению огня на всей территории региона способствует не только сухая погода, но и нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах, отмечают в ведомстве. В 2018 году в Мурманской области около 70% лесных пожаров возникло по вине человека.



Помимо аномальных погодных условий и антропогенного фактора ситуацию с пожарами в Северо-Западном федеральном округе усугубляет, как ни странно, многолетнее отсутствие пожаров на этой территории, говорит координатор противопожарной программы «Гринпис России» Наталья Максимова: «Эти территории много лет не горели, поэтому там есть значительное накопление горимых материалов, которые также создают благоприятную почву для возгораний. Обычно в регионах Северо-Запада пожары довольно быстро тухнут, но из-за того, что с начала мая стоит жаркая погода, горение долго поддерживается и даже возобновляется после тушения». По словам госпожи Максимовой, такие пожары для этой территории — «довольно редкое явление».



Большинство ученых участившиеся экстремальные погодные условия связывают с происходящими изменениями климата, но и сами лесные пожары влияют на эти изменения, отмечает эксперт «Гринпис России» Марина Канищева: «Пожары сами по себе становятся значительным источником парниковых газов, поэтому получается замкнутый круг: больше пожаров — больше CO2 — сильнее меняется климат — больше пожаров». По словам госпожи Канищевой, из-за климатических изменений природные возгорания будут происходить на тех территориях, где их раньше не было.



По предварительным прогнозам Рослесхоза, на вторую и третью декаду августа превышение параметров пожарной опасности будет наблюдаться по восточной части Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также западной части Приволжского. Кроме того, сохранятся отрицательные аномалии осадков по территории Красноярского края и Иркутской области. Также возможно увеличение класса пожарной опасности в лесах южных районов Западной Сибири.



Анна Васильева