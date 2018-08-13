Лесные пожары наступают с северо-запада

Площадь действующих лесных пожаров на территории России составляет более 1,9 млн га. Как и в прошлом году, сильнее всего этим летом горит Якутия: по последним данным информационной системы Рослесхоза, на регион приходится более 1,4 млн га площади пожаров. Однако в 2018 году
По последним данным информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ-Рослесхоз), наибольшая площадь действующих природных пожаров зафиксирована в Дальневосточном федеральном округе. Сильнее всего горит Якутия — около 1,4 млн га, из них 1,3 млн га на территории, покрытой лесом. По официальным данным, за сутки площадь горимых территорий увеличилась на 25 тыс. га. Несколько сотен тысяч гектаров горят в Сибирском федеральном округе: в Красноярском крае — 338,9 тыс. га, в Иркутской области — 67,6 тыс. га.
Эксперты отмечают, что в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах большие по площадям лесные пожары наблюдаются ежегодно. Однако в 2018 году к ним добавился Северо-Западный: по данным системы мониторинга, площадь действующих лесных пожаров на территории Мурманской области к утру воскресенья составила почти 11 тыс. га. «В этом году сложная лесопожарная обстановка в Мурманской области обусловлена аномальными погодными условиями, — сообщили “Ъ” в Рослесхозе.— С 17 по 31 июля 2018 года были установлены рекорды максимальной температуры воздуха для этого периода. Самая высокая температура в июле 2018 года — +32,2 градуса — была зафиксирована 18 июля». Распространению огня на всей территории региона способствует не только сухая погода, но и нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах, отмечают в ведомстве. В 2018 году в Мурманской области около 70% лесных пожаров возникло по вине человека.
Помимо аномальных погодных условий и антропогенного фактора ситуацию с пожарами в
Большинство ученых участившиеся экстремальные погодные условия связывают с происходящими изменениями климата, но и сами лесные пожары влияют на эти изменения, отмечает эксперт «Гринпис России» Марина Канищева: «Пожары сами по себе становятся значительным источником парниковых газов, поэтому получается замкнутый круг: больше пожаров — больше CO2 — сильнее меняется климат — больше пожаров». По словам госпожи Канищевой,
По предварительным прогнозам Рослесхоза, на вторую и третью декаду августа превышение параметров пожарной опасности будет наблюдаться по восточной части Центрального и
Анна Васильева