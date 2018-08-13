Женщина и двухлетний ребенок погибли при пожаре под Хабаровском

В Хабаровском крае следователи разбираются в обстоятельствах пожара, жертвами которого стали два человека. Напомним, что трагедия произошла утром 11 августа в дачном доме недалеко от села Ильинка. На месте происшествия нашли тела ребенка 2016 года рождения и женщины, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевого следственного управления СК.

Пожар случился в двухэтажной постройке, расположенной в садоводческом товариществе «Рябинка». По предварительным данным, там отдыхали три женщины с двумя детьми. Из горящего дома смогли эвакуироваться только три человека (женщины 1975 и 1988 годов рождения, ребенок 2015 года рождения). Их доставили в больницу с ожогами.