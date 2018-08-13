Безработный оставил жителя Хабаровского края без велосипеда

К правоохранителям обратился владелец транспортного средства. Он рассказал, что на время оставил велосипед в подъезде многоквартирного дома, а потом не нашел его там. Ущерб составил семь тысяч рублей.

Под подозрение попал безработный местный житель. Задержанный объяснил, что увидел чужой велосипед, когда выходил от своего знакомого. Мужчина добрался на нем до дома.