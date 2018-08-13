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03:14 (мск), источник: Губерния онлайн

Безработный оставил жителя Хабаровского края без велосипеда

В Вяземском полицейские задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в краже велосипеда.

К правоохранителям обратился владелец транспортного средства. Он рассказал, что на время оставил велосипед в подъезде многоквартирного дома, а потом не нашел его там. Ущерб составил семь тысяч рублей.

Под подозрение попал безработный местный житель. Задержанный объяснил, что увидел чужой велосипед, когда выходил от своего знакомого. Мужчина добрался на нем до дома.

Сейчас возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, а велосипед уже вернули владельцу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

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