На краже бытовой техники задержали приезжего в Хабаровске

Житель Нанайского района приехал в Хабаровск чтобы немного «подзаработать». Мужчина промышлял воровством и к свои 27 года уже имел солидный стаж в этой области. Его не раз привлекали к ответственности за кражу, разбой и вымогательство. В краевой столице преступник решил «обнести» частный дом. При чем на дело он отправился сразу по прибытии в город.

— Злоумышленник проник в жилье днем через незапертое окно на первом этаже. Собственники в это время находились на работе. Вор собирался вынести телевизор и дорогой портативный моноблок, однако планы мужчины нарушили полицейские, которые поймали его с поличным, — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.