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06:39 (мск), источник: Комсомольская правда

На краже бытовой техники задержали приезжего в Хабаровске

Житель Нанайского района средь бела дня собирался вынести из чужого дома имущество.

Житель Нанайского района приехал в Хабаровск чтобы немного «подзаработать». Мужчина промышлял воровством и к свои 27 года уже имел солидный стаж в этой области. Его не раз привлекали к ответственности за кражу, разбой и вымогательство. В краевой столице преступник решил «обнести» частный дом. При чем на дело он отправился сразу по прибытии в город.

— Злоумышленник проник в жилье днем через незапертое окно на первом этаже. Собственники в это время находились на работе. Вор собирался вынести телевизор и дорогой портативный моноблок, однако планы мужчины нарушили полицейские, которые поймали его с поличным, — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Если бы у задержанного все получилось, то ущерб от его действий составил бы 180 тысяч рублей. Против него возбудили очередное уголовное дело. На время следствия задержанного поместили в изолятор временного содержания.

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