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04:35 (мск), источник: ДЕЙТА

Бомж обиделся и спалил супермаркет

Бомжа осудят за поджог супермаркета во Влаживостоке, сообщили DEITA. RU в краевой прокуратуре.

Источник: ДЕЙТА

Мужчина обиделся на то, что сотрудники супермаркета не пускали его в магазин. Напившись, он поджег картонные коробки, очаг возгорания от которых распространился дальше.

Общий размер ущерба составил свыше 25 млн рублей: сгорело имущество магазина и других коммерческих организаций.

Бездомный признал вину, дело направлено в суд.

Напомним, 15 января, в 22 часа по местному времени пожарным стало известно о том, что в центре краевой столицы горит трёхэтажное здание из бетонной обшивки. Через пять минут на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению.

Во время разведки было установлено, что горят фасад дома и частично помещения внутри строения.

В 22 часа 27 минут пожар локализовали, через 37 минут после полуночи — полностью ликвидировали. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Михаил Грач.

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