30-летний карагандинец обокрал родную мать

Кража произошла накануне Нового года. Вечером 30 декабря сын воспользовался тем, что мать ушла по делам, и украл из дома мантоварку, а также деньги в размере 4 тысяч тенге. Обнаружив пропажу, женщина сразу же поняла, кто совершил кражу. Но, тем не менее, она обратилась в полицию и вскоре ее сына задержали.

Задержанный не стал отрицать своей вины и признался, что уже успел продать мантоварку незнакомой женщине. Деньги он также успел потратить. На примирении женщина не пошла, и когда дело дошло до суда, настояла на наказании сына.

В суде потерпевшая заявила, что эта кража не первая в ее доме. Сын и раньше воровал ее личные вещи, но до этого случая она в полицию не обращалась. Всему виной, по словам матери, стал алкоголь, которым злоупотребляет мужчина. Поэтому потерпевшая больше не хочет прощать сына. Женщина попросила суд наказать ее сына по закону и ограничить его свободу.