Житель края стал жертвой интернет-мошенников из Новгородской области
Аферистов удалось задержать.
Аферистов удалось задержать.
Сотрудники назаровской полиции задержали двух
В декабре прошлого года 54-летний житель Назарово рассказал полицейским, что в Сети он увидел объявление о продаже недорогого мотора для лодки. Мужчина созвонился с продавцом, который сказал ему перевести на карту 85 тысяч рублей. Посылку он пообещал выслать сразу после получения денег. Когда покупка была оплачена, мошенник перестал выходить на связь.
«В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска МО МВД России “Назаровский” установили личности злоумышленников. Ими оказались 41 и 42-летние жители Новгородской области. Мужчины дали признательные показания и возместили ущерб в полном объеме», — сообщили в краевой полиции.
Возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до пяти лет тюрьмы.