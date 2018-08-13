Житель края стал жертвой интернет-мошенников из Новгородской области

В декабре прошлого года 54-летний житель Назарово рассказал полицейским, что в Сети он увидел объявление о продаже недорогого мотора для лодки. Мужчина созвонился с продавцом, который сказал ему перевести на карту 85 тысяч рублей. Посылку он пообещал выслать сразу после получения денег. Когда покупка была оплачена, мошенник перестал выходить на связь.