В Приморье распространяют фальшивые пятитысячные купюры
В Приморье чаще всего жители «получают» фальшивые купюры номиналом пять тысяч рублей в магазинах, киосках,
В Приморье чаще всего жители «получают» фальшивые купюры номиналом пять тысяч рублей в магазинах, киосках,
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Прежде всего, по утверждениям специалистов, банкнота не имеет расслоений и не может быть склеена из двух листов бумаги. Если слегка намочить купюру, она не «расплывётся» в изображении. Если бумага менее эластична и не имеет характерного для банкноты хруста, то стоит усомниться в её подлинности.
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Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в апреле сотрудники полиции задержали автора первой поддельной купюры достоинством в две тысячи рублей. Ими мужчина пытался расплатиться за топливо, однако сотрудники АЗС вовремя заметили подделку.