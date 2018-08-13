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05:13 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье распространяют фальшивые пятитысячные купюры

В Приморье чаще всего жители «получают» фальшивые купюры номиналом пять тысяч рублей в магазинах, киосках, кафе-барах, такси, сельскохозяйственных рынках, АЗС и в местах, где отсутствуют специальные приборы для проверки банкнот, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю рассказали о том, что на территории региона замечены случаи подделки банкнот сериями и номерами вм 4784, ав 5874, аб 5793, ба 6976, а также АК 7335 и ЗБ 5393. Именно поэтому жителям края рекомендуют обращать внимание на признаки, которые помогут определить фальшивые купюры.

Прежде всего, по утверждениям специалистов, банкнота не имеет расслоений и не может быть склеена из двух листов бумаги. Если слегка намочить купюру, она не «расплывётся» в изображении. Если бумага менее эластична и не имеет характерного для банкноты хруста, то стоит усомниться в её подлинности.

В случае, если приморцы обнаружили фальшивые купюры, ни в коем случае нельзя пытаться избавиться от них путём совершения расчётных операций. До прибытия сотрудников полиции необходимо запомнить приметы гражданина, который её передал, либо место, где в последний раз были совершены покупки.

В пресс-службе ведомства также отметили, что изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты либо иностранной валюты является тяжким преступлением. За изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в апреле сотрудники полиции задержали автора первой поддельной купюры достоинством в две тысячи рублей. Ими мужчина пытался расплатиться за топливо, однако сотрудники АЗС вовремя заметили подделку.

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