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05:23 (мск), источник: АиФ Иркутск

Лесовоз и бульдозеры повредились в пожаре в гаражном боксе в Усть-Илимске

Возгоранию присвоили второй номер сложности.

Гаражный бокс и пристроенный к нему склад горели вечером 11 августа в Усть-Илимске. Сообщение о возгорании, которое произошло на восьмом километре Усть-Илимского шоссе, поступило в 18:05, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Когда пожарные приехали на место происшествия, кровля гаражного бокса и деревянное здание склада были полностью охвачены огнем. В 18:15 пожару присвоили второй номер сложности. В тушении возгорания принимали участие шесть единиц техники и 21 человек.

К 20:26 удалось ликвидировать пожар, из-за которого полностью сгорел склад на площади 500 кв. м и кровля гаражного бокса на площади 120 кв. м. Кроме того, были повреждены два бульдозера и лесовоз, которые находились в боксе. Никто из людей не пострадал. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

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