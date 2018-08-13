Лесовоз и бульдозеры повредились в пожаре в гаражном боксе в Усть-Илимске
Возгоранию присвоили второй номер сложности.
Возгоранию присвоили второй номер сложности.
Гаражный бокс и пристроенный к нему склад горели вечером 11 августа в
Когда пожарные приехали на место происшествия, кровля гаражного бокса и деревянное здание склада были полностью охвачены огнем. В 18:15 пожару присвоили второй номер сложности. В тушении возгорания принимали участие шесть единиц техники и 21 человек.
К 20:26 удалось ликвидировать пожар,