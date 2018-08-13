Лесовоз и бульдозеры повредились в пожаре в гаражном боксе в Усть-Илимске

Гаражный бокс и пристроенный к нему склад горели вечером 11 августа в Усть-Илимске. Сообщение о возгорании, которое произошло на восьмом километре Усть-Илимского шоссе, поступило в 18:05, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Когда пожарные приехали на место происшествия, кровля гаражного бокса и деревянное здание склада были полностью охвачены огнем. В 18:15 пожару присвоили второй номер сложности. В тушении возгорания принимали участие шесть единиц техники и 21 человек.