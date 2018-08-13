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06:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Два красноярца утонули в жаркие выходные

На поиски погибших выезжали спасатели.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На выходных в Красноярске и поселке Емельяново утонули двое мужчин. Как сообщается в сводках КГКУ «Спасатель», первый случай произошел в субботу, 11 августа, в районе моста «777». Водолазы выполнили три спуска и вытащили тело 37-летнего красноярца — его передали сотрудникам полиции.

Еще один мужчина погиб на озере в поселке Емельяново. Выполнив пять погружений, спасатели не смогли найти тело утонувшего. Поиски красноярца продолжаются. При каких именно обстоятельствах погиб мужчина, не уточняется. Поиски продолжаются.

Кроме того, в субботу спасателям удалось найти грибника, потерявшегося в лесу в Ермаковском районе.

«Пострадавший обнаружен. По возвращении была оказана помощь трем людям, пострадавшим в ДТП», — пояснили в ведомстве.

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