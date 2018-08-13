В Кежемском районе чиновник присваивал себе зарплату сотрудников

Как установлено следствием, руководитель местной службы муниципального заказа в 2016 году принял на работу двух водителей, заведомо зная, что свои обязанности они выполнять не будут, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю. Всю начисляемую зарплату он присваивал себе. Всего мужчина получил из муниципального бюджета 365 тысяч рублей.