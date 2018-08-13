В Кежемском районе чиновник присваивал себе зарплату сотрудников
В Кежемском районе возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица.
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В Кежемском районе возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица.
Как установлено следствием, руководитель местной службы муниципального заказа в 2016 году принял на работу двух водителей, заведомо зная, что свои обязанности они выполнять не будут, сообщает
За данное преступление чиновнику грозит до 6 лет лишения свободы.