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06:25 (мск), источник: НИА Красноярск

В Кежемском районе чиновник присваивал себе зарплату сотрудников

В Кежемском районе возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица.

Как установлено следствием, руководитель местной службы муниципального заказа в 2016 году принял на работу двух водителей, заведомо зная, что свои обязанности они выполнять не будут, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю. Всю начисляемую зарплату он присваивал себе. Всего мужчина получил из муниципального бюджета 365 тысяч рублей.

За данное преступление чиновнику грозит до 6 лет лишения свободы.

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