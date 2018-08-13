Автомобиль въехал в здание вокзала «Нурлы жол» в Астане

«12 августа текущего года около 19 часов 40 минут водитель, двигаясь по паркингу железнодорожного вокзала “Нұрлы жол”, нарушив правила обеспечения безопасности дорожного движения, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на препятствия (на витрину паркинга и эскалаторы)», — рассказали в ДВД Астаны.