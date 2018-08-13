Автомобиль въехал в здание вокзала «Нурлы жол» в Астане
Автомобиль въехал в здание вокзала «Нурлы жол» в Астане. Фото с места происшествия опубликовала в своем «Телеграм» телеведущая Санди Султан.
Автомобиль въехал в здание вокзала «Нурлы жол» в Астане. Фото с места происшествия опубликовала в своем «Телеграм» телеведущая Санди Султан.
«12 августа текущего года около 19 часов 40 минут водитель, двигаясь по паркингу железнодорожного вокзала “Нұрлы жол”, нарушив правила обеспечения безопасности дорожного движения, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на препятствия (на витрину паркинга и эскалаторы)», — рассказали в ДВД Астаны.
По факту
В результате ДТП пострадавших нет.
Автомашина водворена на коммунальную штрафную стоянку.