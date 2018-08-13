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07:40 (мск), источник: Nur.kz

Автомобиль въехал в здание вокзала «Нурлы жол» в Астане

Автомобиль въехал в здание вокзала «Нурлы жол» в Астане. Фото с места происшествия опубликовала в своем «Телеграм» телеведущая Санди Султан.

«12 августа текущего года около 19 часов 40 минут водитель, двигаясь по паркингу железнодорожного вокзала “Нұрлы жол”, нарушив правила обеспечения безопасности дорожного движения, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на препятствия (на витрину паркинга и эскалаторы)», — рассказали в ДВД Астаны.

По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место на паркинге ЖД вокзала «Нұрлы жол», возбуждено административное производство по статье 610 части 1 КоАП РК (нарушение водителем транспортного средства установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение дорожных и других сооружений).

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате ДТП пострадавших нет.

Автомашина водворена на коммунальную штрафную стоянку.

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