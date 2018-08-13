Стрельба у развлекательного комплекса в Талдыкоргане: подозреваемый задержан

«Сегодня в ходе аппаратного совещания аким Алматинской области Амандык Баталов обратился к руководству ДВД с вопросом об инциденте возле одного из развлекательных заведении. В ответ представители правоохранительных органов отметили, что в настоящий момент подозреваемый задержан и у него изъято оружие — травматический пистолет», — проинформировал пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел.