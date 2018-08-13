Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 праздничных кошек. Просто потому что сегодня их день
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Звезда сериала «След» тратит все гонорары на лечение сына
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Ирина Горбачева кардинально сменила имидж
Петросян и Степаненко объяснили причины развода На сцене и на экране артисты выступали единым творческим тандемом
Орбакайте показала трогательный снимок 6-летней дочери
Россиянке грозит 83 года тюрьмы за похищение собственных детей
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Петросян выждал сутки и нанес ответный удар по Степаненко - СМИ
Стилиста Лисовца экстренно отправили в "Склиф"
Путин подписал закон, касающийся налогов на имущество
Сестра Кобзона рассказала о состоянии певца
Любовница обратилась к публике после видео с мужем Лорак - СМИ
2 месяца лечился: СМИ о причине смерти Брусникина
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
06:41 (мск), источник: Tengrinews

Стрельба у развлекательного комплекса в Талдыкоргане: подозреваемый задержан

Задержан мужчина, устроивший стрельбу у развлекательного комплекса в спальном микрорайоне Талдыкоргана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

Источник: Tengrinews

«Сегодня в ходе аппаратного совещания аким Алматинской области Амандык Баталов обратился к руководству ДВД с вопросом об инциденте возле одного из развлекательных заведении. В ответ представители правоохранительных органов отметили, что в настоящий момент подозреваемый задержан и у него изъято оружие — травматический пистолет», — проинформировал пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел.

Кроме того, сообщается, что будет пересмотрен график работы увеселительных заведений, расположенных в спальных районов города. Вопрос рассмотрят на ближайшей сессии городского маслихата.

В ночь с пятницы на субботу жители третьего микрорайона Талдыкоргана услышали звуки выстрела. Видео происшествия было опубликовано в одном из популярных пабликов города.

Все новости региона
Двое детей пострадали при стрельбе в Манчестере - СМИ
Россия ответила на обвинения в ситуации вокруг Шарлотсвилля
Экс-ведущий «Взгляда» назвал заказчика убийства Листьева
В Сети высмеяли Лайму Вайкуле за ее слова про Крым
Назван лучший завтрак для борьбы со стрессом
Установившие мангал на Медном всаднике вандалы задержаны
Американский эсминец зашел в Черное море
Минобороны рассекретило приказ Сталина 1941 года бомбить Берлин
Спорт
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании Французский нападающий забил великолепный мяч, ставший победным, а тер Штеген взял пенальти за минуту до финального свистка
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стоит как надо: почему не падает Пизанская башня
9 любопытных фактов о дачах
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь