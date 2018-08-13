Стрельба у развлекательного комплекса в Талдыкоргане: подозреваемый задержан
Задержан мужчина, устроивший стрельбу у развлекательного комплекса в спальном микрорайоне Талдыкоргана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Задержан мужчина, устроивший стрельбу у развлекательного комплекса в спальном микрорайоне Талдыкоргана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
«Сегодня в ходе аппаратного совещания аким Алматинской области Амандык Баталов обратился к руководству ДВД с вопросом об инциденте возле одного из развлекательных заведении. В ответ представители правоохранительных органов отметили, что в настоящий момент подозреваемый задержан и у него изъято оружие — травматический пистолет», — проинформировал
Кроме того, сообщается, что будет пересмотрен график работы увеселительных заведений, расположенных в спальных районов города. Вопрос рассмотрят на ближайшей сессии городского маслихата.
В ночь с пятницы на субботу жители третьего микрорайона Талдыкоргана услышали звуки выстрела. Видео происшествия было опубликовано в одном из популярных пабликов города.