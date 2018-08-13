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07:35 (мск), источник: Восток Медиа

Трагически погибла преподаватель ВГУЭС Валентина Леонтьева

В Тамбовской области при трагических обстоятельствах погибла доцент Высшей школы телевидения Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, кандидат филологических наук Валентина Леонтьева, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Валентина Танасовна Леонтьева окончила Дальневосточный государственный университет в 1978 году и посвятила себя преподавательской деятельности. Долгое время она работала в своём родном ДВГУ (ДВФУ), а затем стала обучать русскому языку студентов кафедры Высшей школы телевидения ВГУЭС.

За 40 лет работы в системе высшего образования она воспитала многих известных журналистов. Выпускники вспоминают её, как большого профессионала своего дела, как понимающего, доброго и чуткого преподавателя.

Редакция РИА «Восток-Медиа», коллеги и выпускники ДВГУ, ДВФУ и ВГУЭС выражают искренние соболезнование родным и близким Валентины Леонтьевой.

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