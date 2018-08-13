Трагически погибла преподаватель ВГУЭС Валентина Леонтьева

Валентина Танасовна Леонтьева окончила Дальневосточный государственный университет в 1978 году и посвятила себя преподавательской деятельности. Долгое время она работала в своём родном ДВГУ (ДВФУ), а затем стала обучать русскому языку студентов кафедры Высшей школы телевидения ВГУЭС.
За 40 лет работы в системе высшего образования она воспитала многих известных журналистов. Выпускники вспоминают её, как большого профессионала своего дела, как понимающего, доброго и чуткого преподавателя.
Редакция РИА «Восток-Медиа», коллеги и выпускники ДВГУ, ДВФУ и ВГУЭС выражают искренние соболезнование родным и близким Валентины Леонтьевой.