Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Убийство отца тремя дочерьми: что показала экспертиза - СМИ
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео)
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото)
Смерть перечеркнула планы: что выяснилось о жизни Степаненко
Борис Гребенщиков вступился за Монеточку
Петросян и Степаненко объяснили причины развода На сцене и на экране артисты выступали единым творческим тандемом
Алексей Ягудин мечтает о третьей дочке
Звезда сериала «След» тратит все гонорары на лечение сына
Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на «Доме 2»
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Петросян выждал сутки и нанес ответный удар по Степаненко - СМИ
Стилиста Лисовца экстренно отправили в "Склиф"
Путин подписал закон, касающийся налогов на имущество
Сестра Кобзона рассказала о состоянии певца
Любовница обратилась к публике после видео с мужем Лорак - СМИ
2 месяца лечился: СМИ о причине смерти Брусникина
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
08:19 (мск), источник: Zakon.kz

Об инциденте с BMW на ж/д вокзале рассказали в полиции Астаны

В аварии обошлось без пострадавших.

В пресс-службе ДВД Астаны сообщили детали инцидента, произошедшего на вокзале в воскресенье, 12 августа, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, 12 августа около 19.40 час. водитель BMW, двигаясь по паркингу железнодорожного вокзала «Нұрлы жол», нарушив правила обеспечения безопасности дорожного движения, не справился с управлением и совершил наезд на препятствия — на витрину паркинга и эскалаторы.

«По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место на паркинге ЖД вокзала “Нұрлы жол”, возбуждено административное производство по статье 610 ч.1 КоАП РК (нарушение водителем транспортного средства установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение… дорожных и других сооружений). В результате ДТП пострадавших нет. Автомашина водворена на коммунальную штрафную стоянку», — отметили в ДВД.

12 августа в Сети появилось видео, на котором автомобиль BMW разнес стеклянную стену паркинга.

Все новости региона
 Названо имя предполагаемого заказчика убийства Влада Листьева
Убийство чемпиона ММА в Ташкенте запечатлели на видео
Россия ответила на обвинения в ситуации вокруг Шарлотсвилля
Экс-ведущий «Взгляда» назвал заказчика убийства Листьева
И тебя вылечим. 20 признаков того, что вам пора к психотерапевту
В Сети высмеяли Лайму Вайкуле за ее слова про Крым
Назван лучший завтрак для борьбы со стрессом
Установившие мангал на Медном всаднике вандалы задержаны
Американский эсминец зашел в Черное море
Спорт
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании Французский нападающий забил великолепный мяч, ставший победным, а тер Штеген взял пенальти за минуту до финального свистка
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стоит как надо: почему не падает Пизанская башня
9 любопытных фактов о дачах
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь