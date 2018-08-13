Об инциденте с BMW на ж/д вокзале рассказали в полиции Астаны

В пресс-службе ДВД Астаны сообщили детали инцидента, произошедшего на вокзале в воскресенье, 12 августа, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, 12 августа около 19.40 час. водитель BMW, двигаясь по паркингу железнодорожного вокзала «Нұрлы жол», нарушив правила обеспечения безопасности дорожного движения, не справился с управлением и совершил наезд на препятствия — на витрину паркинга и эскалаторы.

«По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место на паркинге ЖД вокзала “Нұрлы жол”, возбуждено административное производство по статье 610 ч.1 КоАП РК (нарушение водителем транспортного средства установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение… дорожных и других сооружений). В результате ДТП пострадавших нет. Автомашина водворена на коммунальную штрафную стоянку», — отметили в ДВД.