Об инциденте с BMW на ж/д вокзале рассказали в полиции Астаны
В аварии обошлось без пострадавших.
В аварии обошлось без пострадавших.
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По данным ведомства, 12 августа около 19.40 час. водитель BMW, двигаясь по паркингу железнодорожного вокзала «Нұрлы жол», нарушив правила обеспечения безопасности дорожного движения, не справился с управлением и совершил наезд на препятствия — на витрину паркинга и эскалаторы.
«По факту
12 августа в Сети появилось видео, на котором автомобиль BMW разнес стеклянную стену паркинга.