В Приморье за месть любовнице на ревнивую жену завели уголовное дело

В Арсеньеве в отношении женщины возбудили уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни и распространения сведений о частной жизни лица, сообщает РИА VladNews со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Арсеньеве местная жительница, испытывая неприязнь к любовнице мужа, создала на сайте знакомств страницу с ее достоверными персональными данными, в том числе с фотографией, указанием возраста и мобильного телефона.

После этого потерпевшая подверглась мобильной «атаке» со стороны неизвестных поклонников. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 137 УК РФ — незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации.