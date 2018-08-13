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07:23 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье за месть любовнице на ревнивую жену завели уголовное дело

Обвиняемая создала на сайте знакомств страницу с её достоверными персональными данными.

В Арсеньеве в отношении женщины возбудили уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни и распространения сведений о частной жизни лица, сообщает РИА VladNews со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Арсеньеве местная жительница, испытывая неприязнь к любовнице мужа, создала на сайте знакомств страницу с ее достоверными персональными данными, в том числе с фотографией, указанием возраста и мобильного телефона.

После этого потерпевшая подверглась мобильной «атаке» со стороны неизвестных поклонников. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 137 УК РФ — незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации.

Данная статья предусматривает наказание штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, либо обязательными работами, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

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