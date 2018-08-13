В Приморье за месть любовнице на ревнивую жену завели уголовное дело
Обвиняемая создала на сайте знакомств страницу с её достоверными персональными данными.
Обвиняемая создала на сайте знакомств страницу с её достоверными персональными данными.
В Арсеньеве в отношении женщины возбудили уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни и распространения сведений о частной жизни лица, сообщает РИА VladNews со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В Арсеньеве местная жительница, испытывая неприязнь к любовнице мужа, создала на сайте знакомств страницу с ее достоверными персональными данными, в том числе с фотографией, указанием возраста и мобильного телефона.
После этого потерпевшая подверглась мобильной «атаке» со стороны неизвестных поклонников. Женщина обратилась в правоохранительные органы.
Данная статья предусматривает наказание штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, либо обязательными работами, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.