Владельцам затопленных подземных гаражей в Северном угрожают сносом

Источник: AP 2018

Администрация Советского района Красноярска хочет снести подземные гаражи на 9 Мая, д. 21 г. Об этом на своей странице в соцсети написал общественник и юрист Роман Крастелев. Он уверен, что на такой шаг власти пошли, чтобы избежать выплаты компенсаций собственникам этих сооружений.

Расположенные здесь гаражи, входят в гаражный кооператив «Экскаватор», который был создан еще в конце 80-х годов прошлого века. На въезде в него установлена подпорная стена, которая в августе 2017 года оказалась разрушенной из-за прошедшего ливня, а вода затопила многие помещения, в которых находились автомобили. Причиной этого стал плохой уход за ливневой канализацией в этом районе. Поэтому собственники строений стали подавать в суд на администрацию города для возмещения ущерба.

«У многих пострадавших машины не подлежат восстановлению, — рассказывает Крастелев, представляющий интересы владельцев гаражей в суде, — и ущерб там составляет 400−600 тысяч рублей по каждому случаю. Уже есть первые положительные решения, обязывающие власти компенсировать его».

По словам юриста, практически сразу после появления таких решений, в гаражном кооперативе расклеили объявления от администрации Советского района с требованием «демонтировать самовольно установленное сооружение» в течение 30 дней. Если же это сделано не будет, то их снесут принудительно. К тому же, в уведомлении о сносе чиновники называют эти гаражи временными сооружениями.

«Можно, конечно, предположить, что они не знают, чем отличается временное сооружение от капитального, — пишет у себя на странице Роман Крастелев, — но вероятнее всего, таким образом жителей просто хотят запугать (чтобы они не подавали в суд — прим. ред.)».

В администрации Советского района Newslab.ru заявили, что снесут только те гаражи, которые установлены незаконно. «У их владельцев есть два выхода: узаконить каким-либо способом эти строения или демонтировать их», — говорит начальник отдела недвижимости и земельных отношений района Максим Самороков. Как власти собираются сносить отдельные гаражи в едином комплексе, он не пояснил.