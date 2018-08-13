Владельцам затопленных подземных гаражей в Северном угрожают сносом
Они судятся с администрацией, требуя компенсации ущерба от прошлогоднего подтопления.
Они судятся с администрацией, требуя компенсации ущерба от прошлогоднего подтопления.
Администрация Советского района Красноярска хочет снести подземные гаражи на 9 Мая, д. 21 г. Об этом на своей странице в соцсети написал общественник и юрист Роман Крастелев. Он уверен, что на такой шаг власти пошли, чтобы избежать выплаты компенсаций собственникам этих сооружений.
Расположенные здесь гаражи, входят в гаражный кооператив «Экскаватор», который был создан еще в конце 80-х годов прошлого века. На въезде в него установлена подпорная стена, которая в августе 2017 года оказалась разрушенной
«У многих пострадавших машины не подлежат восстановлению, — рассказывает Крастелев, представляющий интересы владельцев гаражей в суде, — и ущерб там составляет 400−600 тысяч рублей по каждому случаю. Уже есть первые положительные решения, обязывающие власти компенсировать его».
«Можно, конечно, предположить, что они не знают, чем отличается временное сооружение от капитального, — пишет у себя на странице Роман Крастелев, — но вероятнее всего, таким образом жителей просто хотят запугать (чтобы они не подавали в суд — прим. ред.)».
В администрации Советского района Newslab.ru заявили, что снесут только те гаражи, которые установлены незаконно. «У их владельцев есть два выхода: узаконить
Между тем, по словам Романа Крастелева, все гаражи в этом кооперативе узаконены и у людей есть документы на них. «Прошлогоднее ЧП случилось