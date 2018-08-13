Силовики выясняют, по чьей вине в омском загородном лагере заболели дети
Следственный комитет и прокуратура начали проверки в «Юбилейном», а лагерь закрыли.
Следственный комитет и прокуратура начали проверки в «Юбилейном», а лагерь закрыли.
О ЧП в детском лагере ДОЛ «Юбилейный» стало известно накануне. Родители отдыхавших там детей заявили, что 60 человек отравились. Многих ребятишек домой забрали, от госпитализации отказались. Но нескольких все же пришлось отвезти в больницу.
Работу лагеря «Юбилейный» приостановили, всех оставшихся детей оперативно вывезли. В областном минздраве прокомментировали происшествие.
— У госпитализированных детей взят материал на исследование. Возбудитель вирусной кишечной инфекции — норовирус — не обнаружен. Все дети чувствуют себя хорошо, состояние удовлетворительное, проявлений кишечной инфекции за время госпитализации не было, — добавили в минздраве.
Между тем, происшествием заинтересовались силовики. В областном управлении Следственного комитета начали проверку. Разбирается в случившемся и прокуратура.
— По результатам проверки будет дана оценка законности действий должностных лиц, ответственных за безопасное пребывание несовершеннолетних в лагере, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — прокомментировали в
Напомним, что это не первый случай отравления детей на отдыхе нынешним летом. В июне подобный инцидент случился в лагере «Солнечная поляна». Кстати, проверка Роспотребнадзором лагерей Омской области показала: санитарных нарушений там масса. В оздоровительном лагере плохо убирали, элементарно не было мыла и туалетной бумаги.