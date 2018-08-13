Силовики выясняют, по чьей вине в омском загородном лагере заболели дети

О ЧП в детском лагере ДОЛ «Юбилейный» стало известно накануне. Родители отдыхавших там детей заявили, что 60 человек отравились. Многих ребятишек домой забрали, от госпитализации отказались. Но нескольких все же пришлось отвезти в больницу.

Работу лагеря «Юбилейный» приостановили, всех оставшихся детей оперативно вывезли. В областном минздраве прокомментировали происшествие.

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— У госпитализированных детей взят материал на исследование. Возбудитель вирусной кишечной инфекции — норовирус — не обнаружен. Все дети чувствуют себя хорошо, состояние удовлетворительное, проявлений кишечной инфекции за время госпитализации не было, — добавили в минздраве.

Между тем, происшествием заинтересовались силовики. В областном управлении Следственного комитета начали проверку. Разбирается в случившемся и прокуратура.

— По результатам проверки будет дана оценка законности действий должностных лиц, ответственных за безопасное пребывание несовершеннолетних в лагере, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.