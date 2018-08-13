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08:15 (мск), источник: Newtimes.kz

Mercedes на большой скорости сбил припаркованные машины в Алматы

В южной столице на пересечении улиц Пушкина и Райымбека водитель иномарки на большой скорости врезался в припаркованные автомобили, передает ИА «NewTimes.kz».

В южной столице на пересечении улиц Пушкина и Райымбека водитель иномарки на большой скорости врезался в припаркованные автомобили, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото и видео с места происшествия появилось в паблике Instagram.

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