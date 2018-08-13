Mercedes на большой скорости сбил припаркованные машины в Алматы
В южной столице на пересечении улиц Пушкина и Райымбека водитель иномарки на большой скорости врезался в припаркованные автомобили, передает ИА «NewTimes.kz».
В южной столице на пересечении улиц Пушкина и Райымбека водитель иномарки на большой скорости врезался в припаркованные автомобили, передает ИА «NewTimes.kz».
В южной столице на пересечении улиц Пушкина и Райымбека водитель иномарки на большой скорости врезался в припаркованные автомобили, передает ИА «NewTimes.kz».
Фото и видео с места происшествия появилось в паблике Instagram.