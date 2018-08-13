Мужчина, «спасенный» Киртоакэ, опять угрожал спрыгнуть — теперь с крыши

Переполох устроил тот же самый молодой человек, который на протяжении нескольких лет «терроризирует» город, угрожая публично покончить с собой.

На этот раз молодой человек, который несколько раз забирался на рекламные щиты, заявляя, что кинется вниз, поднялся на крышу здания на проспекте Штефана чел Маре, напротив примэрии столицы, и снова угрожал спрыгнуть с высоты.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NXMtrJXlRyQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У здания собралась толпа зевак. В то время как большинство выражали беспокойство и тревогу за жизнь суицидника, раздавались и крики «Давай, прыгай!» — к тому времени в толпе уже разнесся слух о том, кто именно находится на крыше.

На место происшествия прибыли спасатели, полиция, бригада «скорой помощи» и полиция. На крышу поднялись психологи, которые уговаривали мужчину спуститься вниз. Под стенами здания был развернут спасательный батут, который обеспечивает упавшим вниз «мягкую посадку.

В конце концов молодой человек внял доводам «парламентеров» и покинул крышу.

Напомним, что впервые юноша появился в поле зрения городских властей в 2016 году. Житель района Сынжерей, которому тогда исполнилось 17 лет, угрожал свести счеты с жизнью, забравшись на мост над улицей Албишоара. Спустился вниз он только после того, как к нему под прицелом телекамер залез тогдашний мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, пообещавший ему квартиру.

То, что казалось Дорину Киртоакэ удачной пиар-акцией, со временем превратилось в проклятие для экс-примара Кишинева. «Суицидник» еще несколько раз повторял свой трюк, и каждый раз он завершался одинаково — собрав толпу народа и все городские службы, молодой человек спускался вниз.