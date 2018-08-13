В Красноярском крае горят леса на площади более 200 тыс. га
Десятки лесных пожаров действуют в регионе.
Десятки лесных пожаров действуют в регионе.
В Красноярском крае 13 августа зарегистрировано 65 лесных пожаров на общей площади 230,4 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве лесного хозяйства, наиболее сложная лесопожарная обстановка складывается в Богучанском, Эвенкийском, Мотыгинском и Кежемском районах.
За прошедшие выходные (
Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, заверили в минлесхозе. В большинстве случаев пожары возникли
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 10 августа в Красноярском крае было зарегистрировано 43 лесных пожара на общей площади 174,2 тыс. га.