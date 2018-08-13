Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сом-людоед на Дону: что выяснилось о пресноводном хищнике
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Орбакайте показала трогательный снимок 6-летней дочери
Конец кругосветке: туристку убили в первой же стране
Борис Гребенщиков вступился за Монеточку
Медведев прокомментировал новые санкции США Резкий скачок курса доллара связывают с сообщениями о новых санкциях США против России
Орбакайте показала трогательный снимок 6-летней дочери
Россиянке грозит 83 года тюрьмы за похищение собственных детей
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Умер Дмитрий Брусникин
Петросян выждал сутки и нанес ответный удар по Степаненко - СМИ
Стилиста Лисовца экстренно отправили в "Склиф"
Как над ними и другими звездами издевались в детстве
Мать Ольги Бузовой обокрали на миллионы рублей
Любовница обратилась к публике после видео с мужем Лорак - СМИ
2 месяца лечился: СМИ о причине смерти Брусникина
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
1010 стран с самым дешевым бензином
07:56 (мск), источник: ИА REGNUM

В Красноярском крае горят леса на площади более 200 тыс. га

Десятки лесных пожаров действуют в регионе.

Источник: AP 2018

В Красноярском крае 13 августа зарегистрировано 65 лесных пожаров на общей площади 230,4 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве лесного хозяйства, наиболее сложная лесопожарная обстановка складывается в Богучанском, Эвенкийском, Мотыгинском и Кежемском районах.

За прошедшие выходные (11—12 августа) в Красноярском крае потушили 31 лесной пожар на общей площади 352,61 га. В тушении принимали участие более 810 человек и 60 единиц техники, 24 воздушных судна.

Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, заверили в минлесхозе. В большинстве случаев пожары возникли из-за гроз. В регионе с 22 июня действует режим ЧС в лесах.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 10 августа в Красноярском крае было зарегистрировано 43 лесных пожара на общей площади 174,2 тыс. га.

Все новости региона
National Interest: Трамп толкает союзников США в объятия России и Китая
Россия ответила на обвинения в ситуации вокруг Шарлотсвилля
Экс-ведущий «Взгляда» назвал заказчика убийства Листьева
И тебя вылечим. 20 признаков того, что вам пора к психотерапевту
В Сети высмеяли Лайму Вайкуле за ее слова про Крым
Назван лучший завтрак для борьбы со стрессом
Установившие мангал на Медном всаднике вандалы задержаны
Американский эсминец зашел в Черное море
Спорт
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании Французский нападающий забил великолепный мяч, ставший победным, а тер Штеген взял пенальти за минуту до финального свистка
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь