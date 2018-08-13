В Красноярском крае горят леса на площади более 200 тыс. га

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В Красноярском крае 13 августа зарегистрировано 65 лесных пожаров на общей площади 230,4 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве лесного хозяйства, наиболее сложная лесопожарная обстановка складывается в Богучанском, Эвенкийском, Мотыгинском и Кежемском районах.

За прошедшие выходные ( 11—12 августа ) в Красноярском крае потушили 31 лесной пожар на общей площади 352,61 га. В тушении принимали участие более 810 человек и 60 единиц техники, 24 воздушных судна.

Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, заверили в минлесхозе. В большинстве случаев пожары возникли из-за гроз. В регионе с 22 июня действует режим ЧС в лесах.