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07:42 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске маршрутка столкнулась с легковым автомобилем

По словам очевидцев, водитель объехал ремонтное ограждение по встречной полосе.

На пересечении Свердловского и Комсомольского проспектов в Челябинске автомобиль Renault Logan столкнулся с автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту № 40, — авария произошла в 16.25 12 августа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на очевидцев.

Легковой автомобиль совершил столкновение с автобусом при повороте направо. По словам очевидцев, водитель объехал ремонтное ограждение по встречной полосе. Пассажиры маршрутки не пострадали, водитель Renault получил травмы.

По данным областного ГУ МЧС, для ликвидации последствий аварии было задействовано четыре человека и одна единица техники.

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