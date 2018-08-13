В Челябинске маршрутка столкнулась с легковым автомобилем

На пересечении Свердловского и Комсомольского проспектов в Челябинске автомобиль Renault Logan столкнулся с автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту № 40, — авария произошла в 16.25 12 августа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на очевидцев.

Легковой автомобиль совершил столкновение с автобусом при повороте направо. По словам очевидцев, водитель объехал ремонтное ограждение по встречной полосе. Пассажиры маршрутки не пострадали, водитель Renault получил травмы.