В центре Омска произошла массовая авария с пострадавшими

Прибывшие госавтоинспекторы установили, что в 20-летний водитель «ВАЗ», ехал по Ленинградской площади с Левого берега в сторону Масленникова. На повороте налево водитель не уступил дорогу’Хендаю", за рулем которого был 33-летний мужчина и «Тойоте» с 39-летним мужчиной за рулем, автомобили ехали в по улице Масленникова в сторону Ленина.