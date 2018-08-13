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07:48 (мск), источник: СуперОмск

В центре Омска произошла массовая авария с пострадавшими

Жесткая авария в центре Омска, правоохранители начали проверку. Сегодня ночью, после полуночи, на Ленинградской площади столкнулись сразу три автомобиля: «ВАЗ-2115», «Хендай Солярис» и «Тойота Аллион».

Прибывшие госавтоинспекторы установили, что в 20-летний водитель «ВАЗ», ехал по Ленинградской площади с Левого берега в сторону Масленникова. На повороте налево водитель не уступил дорогу’Хендаю", за рулем которого был 33-летний мужчина и «Тойоте» с 39-летним мужчиной за рулем, автомобили ехали в по улице Масленникова в сторону Ленина.

В аварии пострадали три человека: водитель «ВАЗ», его 20-летний пассажир, а также 34-летняя женщина за рулем «Хендая». Все они обратились за медицинской помощью. Как сообщили в УГИБДД УМВД по Омской области, признаков опьянения у водителей обнаружено не было.

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