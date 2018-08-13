На трассе в Туркестанской области пассажирский автобус попал в ДТП: Погиб один человек, 10 пострадали
12 августа около 17.30 на трассе
12 августа около 17.30 на трассе
В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончался мужчина, гражданин Узбекистана.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Автомашины водворены на штрафстоянку. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшедшего ДТП.