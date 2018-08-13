Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На выход: Египет попросил дипломатов РФ покинуть столицу — СМИ
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Нюша активно занимается спортом перед родами
Смерть перечеркнула планы: что выяснилось о жизни Степаненко
Мать Ольги Бузовой обокрали на миллионы рублей
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Алексей Ягудин мечтает о третьей дочке
Звезда сериала «След» тратит все гонорары на лечение сына
Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова на «Доме 2»
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Петросян выждал сутки и нанес ответный удар по Степаненко - СМИ
Стилиста Лисовца экстренно отправили в "Склиф"
Путин подписал закон, касающийся налогов на имущество
Сестра Кобзона рассказала о состоянии певца
Любовница обратилась к публике после видео с мужем Лорак - СМИ
2 месяца лечился: СМИ о причине смерти Брусникина
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
1010 стран с самым дешевым бензином
07:55 (мск), источник: Newtimes.kz

На трассе в Туркестанской области пассажирский автобус попал в ДТП: Погиб один человек, 10 пострадали

12 августа около 17.30 на трассе Алматы-Ташкент-Термез автобус, следовавший из Шымкента в Сарыагаш, совершил столкновение в заднюю часть грузовой автомашины, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД Туркестанской области.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончался мужчина, гражданин Узбекистана.

Еще 10 пострадавших в ДТП, водитель и пассажиры автобуса, среди которых трое граждан Казахстана и семь граждан Узбекистана, с травмами различной степени тяжести доставили в больницы Казыгуртского и Сарыагашского районов Туркестанской области.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Автомашины водворены на штрафстоянку. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшедшего ДТП.

Все новости региона
В Талдыкоргане задержали мужчину, устроившего стрельбу у развлекательного центра
Россия ответила на обвинения в ситуации вокруг Шарлотсвилля
Экс-ведущий «Взгляда» назвал заказчика убийства Листьева
И тебя вылечим. 20 признаков того, что вам пора к психотерапевту
В Сети высмеяли Лайму Вайкуле за ее слова про Крым
Назван лучший завтрак для борьбы со стрессом
Установившие мангал на Медном всаднике вандалы задержаны
Американский эсминец зашел в Черное море
Спорт
Это будет сезон Дембеле. «Барселона» выиграла Суперкубок Испании Французский нападающий забил великолепный мяч, ставший победным, а тер Штеген взял пенальти за минуту до финального свистка
Hi-Tech
Появилось пугающее фото Земли из космоса Печальное зрелище
Авто
Знаменитую пробку по дороге на юг сняли с коптера (видео) Участок «с. Лосево — г. Павловск» является самым узким на федеральной трассе М-4 «Дон», поэтому именно здесь автомобилистов ждут самые большие пробки – до 30 км
Кино
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры Смотрите кадры и эксклюзивные фото со съемок дебютной режиссерской работы Надежды Михалковой
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Тест: что вы знаете о самой страшной больнице Москвы?
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как Степаненко и Петросян будут делить имущество
Леди
В моду вошли бандалетки: как это носить (фото) Мы собрали 7 лайфхаков, которые могут облегчить жизнь девушкам размера плюс-сайз.
Дети
Дочка экс-мужа Бузовой умилила Сеть (фото) Фото получилось очень нежным.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь