На трассе в Туркестанской области пассажирский автобус попал в ДТП: Погиб один человек, 10 пострадали

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончался мужчина, гражданин Узбекистана.

Еще 10 пострадавших в ДТП, водитель и пассажиры автобуса, среди которых трое граждан Казахстана и семь граждан Узбекистана, с травмами различной степени тяжести доставили в больницы Казыгуртского и Сарыагашского районов Туркестанской области.