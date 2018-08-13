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08:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Жильцы прыгали из окон: в общежитии Екатеринбурга сгорели пять комнат

Пожар начался на первом этаже, поэтому постояльцы со второго и третьего оказались отрезаны от выхода.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге сегодня ночью произошел пожар в общежитии на Латвийской, 26. Около 1:00 вспыхнула комната на первом этаже. До приезда пожарных 20 человек успели эвакуироваться самостоятельно. Но постояльцам второго и третьего этажей разбушевавшееся пламя и дым отрезали путь к выходу.

В панике люди начали выпрыгивать из окон. Удачно приземлиться смогли не все. Одна из женщин получила серьезные переломы, предположительно, таза, и была доставлена в травматологию 36-й больницы. Остальные были осмотрены медиками на месте и отпущены — госпитализация им не потребовалась.

— Спасены пять человек: двоих вывели, надев на них газодымозашитные маски, остальных эвакуировали по трехколенной лестнице, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. — В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники и 22 человека личного состава.

Спустя полтора часа огонь был полностью потушен. В результате пожара сильно выгорели пять комнат на первом этаже. Общая площадь повреждений составила 30 квадратных метров.

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