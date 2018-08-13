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08:16 (мск), источник: РИА Новости

«Синяки от дубинок на теле»: сибиряк умер после задержания полицейскими

В Омске следователи разбираются в запутанной истории гибели 34-летнего местного жителя Алексея Трушникова.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Он скончался после драки, разнимать которую приехал наряд патрульно-постовой службы. Родственники погибшего утверждают, что его забили дубинками полицейские. В Следственном комитете не спешат с выводами и ждут заключения судмедэкспертов. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах происшедшего.

Ночные разборки

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В ночь на 10 июля 2018 года жителей пятиэтажки на улице Попова в Омске разбудили крики с улицы. Там выясняли отношения Алексей Трушников и Сергей Капитонов. Причиной конфликта, как думают родственники Алексея, стала девушка, которую не поделили молодые люди. Разговор на повышенных тонах закончился рукоприкладством.

«Как такового конфликта между нами не было, а жестокой драки — тем более. Леша ударил меня бутылкой по голове и повалил на землю, — рассказал РИА Новости Сергей Капитонов. — Несколько минут мы боролись, а потом приехал наряд патрульно-постовой службы. Стражей порядка вызвал кто-то из жильцов».

По словам Капитонова, Трушников, будучи пьяным или находясь под воздействием наркотиков, бросился на полицейских с кулаками, но получил отпор.

«Его повалили на землю и стали избивать резиновыми дубинками, — говорит он. — Даже когда на Алексея надели наручники, он пытался сопротивляться. Патрульные в ответ продолжали наносить ему удары по туловищу и по голове».
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Родственники погибшего ссылаются на видевшую драку девушку, которая также утверждает, что силовики били Трушникова дубинками. «Когда прибыл наряд, парень сам подошел к полицейским и стал о чем-то с ними спорить. Дебоширу предложили проехать в отдел. Он отказался и бросился бежать, однако его догнали, повалили на землю и стали избивать. Я слышала звуки ударов и стоны, но чем именно били, не видела», — сообщила девушка.

Место, где произошла драка

Другой свидетель считает, что серьезные травмы Алексей получил еще до приезда полиции. «Я услышал крики, вышел на балкон и увидел, как дерутся двое. Один лежал на спине, а второй сидел сверху и бил оппонента по лицу, — рассказал РИА Новости Александр Андреев. — Это продолжалось минут 20−30. Потом приехала полиция. Лично я не видел, избивали ли они лежащего».

Так или иначе, Трушников перестал подавать признаки жизни уже после появления наряда. Врачи скорой не смогли помочь пострадавшему и лишь констатировали смерть.

Безуспешные поиски

«Когда Леша не пришел домой ночевать, мы сразу забеспокоились, потому что раньше такого не было. К тому же на следующий день он должен был уезжать на вахту, — говорит РИА Новости мать погибшего Татьяна Трушникова. — С самого утра я обзвонила все окрестные больницы — безрезультатно. Потом набрала номер его бывшей девушки Ирины (из-за которой и произошел конфликт). Она как ни в чем не бывало сообщила, что мой сын умер».

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Татьяна обзванивала морги, но везде уверяли: погибший по фамилии Трушников к ним не поступал. Хотя при себе у Алексея были паспорт и мобильный телефон.

«Только через знакомого похоронного агента я узнала, где находится тело. Мы с мужем сразу отправились туда, но нас почему-то не пустили на опознание, а тело выдали лишь через несколько дней за час до похорон, — продолжает она. — К тому времени его уже привели в нормальный вид. Однако сотрудник агентства видел Алексея в морге еще до косметических процедур — его лицо было изуродовано: раздроблен нос, проломлен череп, дыра между глаз».

Ключевой свидетель или виновник?

Сразу после драки следователи возбудили уголовное дело по статье 111 часть 4 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

«Сотрудница СК уверяла нас, что Алексей в одиночку чуть ли не до смерти избил приехавших на вызов полицейских, — уточняет Татьяна Трушникова. — Хотя он никогда не занимался никакими единоборствами, да и весил всего 60 килограммов». Правда, по словам брата погибшего, Дениса, Алексей не отличался спокойным нравом и мог кинуться в драку.

В региональном следственном управлении СКР сообщили, что оба дебошира оказали сопротивление сотрудникам полиции. «На теле погибшего действительно есть полосовидные следы, скорее всего, от дубинок, однако, по заключению судмедэкспертов, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, — проинформировала РИА Новости старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Сейчас специалисты пытаются установить, от чьих именно действий скончался потерпевший.

—Если это не получится, будет назначена комиссионная экспертиза. В числе потенциальных подозреваемых следствие рассматривает как сотрудников полиции, так и того, с кем у погибшего произошла драка. Он сейчас находится под подпиской о невыезде".

Следователи не исключают, что Капитонов намеренно оговаривает сотрудников полиции с целью отвести от себя подозрения. В разговоре с корреспондентом РИА Новости Сергей отметил, что у него имеется видеозапись с регистратора автомобиля, на которой «все отлично видно». Но предоставить ее не смог.

Как сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД по Омской области Алексей Командыков, в ведомстве сейчас проводится внутренняя проверка, в рамках которой предстоит установить, обоснованно ли наряд ППС применил физическую силу и спецсредства. По закону проверка проводится в течение 30 суток и на днях должна завершиться.

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