«Синяки от дубинок на теле»: сибиряк умер после задержания полицейскими
В Омске следователи разбираются в запутанной истории гибели 34-летнего местного жителя Алексея Трушникова.
В Омске следователи разбираются в запутанной истории гибели 34-летнего местного жителя Алексея Трушникова.
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Он скончался после драки, разнимать которую приехал наряд
Ночные разборки
В ночь на 10 июля 2018 года жителей пятиэтажки на улице Попова в Омске разбудили крики с улицы. Там выясняли отношения Алексей Трушников и Сергей Капитонов. Причиной конфликта, как думают родственники Алексея, стала девушка, которую не поделили молодые люди. Разговор на повышенных тонах закончился рукоприкладством.
«Как такового конфликта между нами не было, а жестокой драки — тем более. Леша ударил меня бутылкой по голове и повалил на землю, — рассказал РИА Новости Сергей Капитонов. — Несколько минут мы боролись, а потом приехал наряд
По словам Капитонова, Трушников, будучи пьяным или находясь под воздействием наркотиков, бросился на полицейских с кулаками, но получил отпор.
Родственники погибшего ссылаются на видевшую драку девушку, которая также утверждает, что силовики били Трушникова дубинками. «Когда прибыл наряд, парень сам подошел к полицейским и стал о
Место, где произошла драка
Другой свидетель считает, что серьезные травмы Алексей получил еще до приезда полиции. «Я услышал крики, вышел на балкон и увидел, как дерутся двое. Один лежал на спине, а второй сидел сверху и бил оппонента по лицу, — рассказал РИА Новости Александр Андреев. — Это продолжалось минут 20−30. Потом приехала полиция. Лично я не видел, избивали ли они лежащего».
Безуспешные поиски
«Когда Леша не пришел домой ночевать, мы сразу забеспокоились, потому что раньше такого не было. К тому же на следующий день он должен был уезжать на вахту, — говорит РИА Новости мать погибшего Татьяна Трушникова. — С самого утра я обзвонила все окрестные больницы — безрезультатно. Потом набрала номер его бывшей девушки Ирины (из-за которой и произошел конфликт). Она как ни в чем не бывало сообщила, что мой сын умер».
Татьяна обзванивала морги, но везде уверяли: погибший по фамилии Трушников к ним не поступал. Хотя при себе у Алексея были паспорт и мобильный телефон.
«Только через знакомого похоронного агента я узнала, где находится тело. Мы с мужем сразу отправились туда, но нас
Ключевой свидетель или виновник?
Сразу после драки следователи возбудили уголовное дело по статье 111 часть 4 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.
«Сотрудница СК уверяла нас, что Алексей в одиночку чуть ли не до смерти избил приехавших на вызов полицейских, — уточняет Татьяна Трушникова. — Хотя он никогда не занимался никакими единоборствами, да и весил всего 60 килограммов». Правда, по словам брата погибшего, Дениса, Алексей не отличался спокойным нравом и мог кинуться в драку.
В региональном следственном управлении СКР сообщили, что оба дебошира оказали сопротивление сотрудникам полиции. «На теле погибшего действительно есть полосовидные следы, скорее всего, от дубинок, однако, по заключению судмедэкспертов, смерть наступила в результате
—Если это не получится, будет назначена комиссионная экспертиза. В числе потенциальных подозреваемых следствие рассматривает как сотрудников полиции, так и того, с кем у погибшего произошла драка. Он сейчас находится под подпиской о невыезде".
Следователи не исключают, что Капитонов намеренно оговаривает сотрудников полиции с целью отвести от себя подозрения. В разговоре с корреспондентом РИА Новости Сергей отметил, что у него имеется видеозапись с регистратора автомобиля, на которой «все отлично видно». Но предоставить ее не смог.
Как сообщил РИА Новости начальник