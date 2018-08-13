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09:30 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе произошел пожар в квартире, есть пострадавшие

Сегодня ночью около 0:25 по местному времени в однокомнатной квартире в Уфе произошел пожар. Как сообщает МЧС по Башкирии, есть пострадавшие.

Источник: Reuters

Возгорание произошло в многоэтажке в Орджоникидзевском районе. На место прибыли 9 сотрудников МЧС, которые час спустя ликвидировали пожар. В настоящее время устанавливаются причины возгорания. О состоянии пострадавших неизвестно.

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