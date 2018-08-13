В Уфе произошел пожар в квартире, есть пострадавшие
Сегодня ночью около 0:25 по местному времени в однокомнатной квартире в Уфе произошел пожар. Как сообщает МЧС по Башкирии, есть пострадавшие.
Сегодня ночью около 0:25 по местному времени в однокомнатной квартире в Уфе произошел пожар. Как сообщает МЧС по Башкирии, есть пострадавшие.
Возгорание произошло в многоэтажке в Орджоникидзевском районе. На место прибыли 9 сотрудников МЧС, которые час спустя ликвидировали пожар. В настоящее время устанавливаются причины возгорания. О состоянии пострадавших неизвестно.