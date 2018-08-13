В Уфе произошел пожар в квартире, есть пострадавшие

В Уфе произошел пожар в квартире, есть пострадавшие

Сегодня ночью около 0:25 по местному времени в однокомнатной квартире в Уфе произошел пожар. Как сообщает МЧС по Башкирии, есть пострадавшие.