В Уфе приостановлена деятельность опасного башенного крана

В пресс-службе УФССП по РБ сообщили, что сотрудники Западно-Уральского управления Ростехнадзора провели проверку. Установлено, что на строящемся объекте, на пересечении улиц Кремлевской и Суворова, были выявлены нарушения обязательных норм и правил в области промышленной безопасности.

«Погрузочно-разгрузочные работы выполнялись на опасном производственном объекте с применением неисправного башенного крана с истекшим нормативном сроком службы. Также был неисправен и принудительно заблокирован ограничитель грузоподъемности, — сообщили в ведомстве. — Суд посчитал, что эти нарушения противоречат установленным нормам и вынес решение об административном приостановлении деятельности сроком на 50 суток, с разрешением доступа для устранения выявленных нарушений».