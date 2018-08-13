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08:37 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе приостановлена деятельность опасного башенного крана

В Уфе судебные приставы приостановили на полтора месяца работу башенного крана. Опасную строительную технику, которая принадлежит строительно-монтажному управлению № 5, обнаружили в Орджоникидзевском районе города.

Источник: Башинформ

В пресс-службе УФССП по РБ сообщили, что сотрудники Западно-Уральского управления Ростехнадзора провели проверку. Установлено, что на строящемся объекте, на пересечении улиц Кремлевской и Суворова, были выявлены нарушения обязательных норм и правил в области промышленной безопасности.

«Погрузочно-разгрузочные работы выполнялись на опасном производственном объекте с применением неисправного башенного крана с истекшим нормативном сроком службы. Также был неисправен и принудительно заблокирован ограничитель грузоподъемности, — сообщили в ведомстве. — Суд посчитал, что эти нарушения противоречат установленным нормам и вынес решение об административном приостановлении деятельности сроком на 50 суток, с разрешением доступа для устранения выявленных нарушений».

Судебный пристав выехал по месту расположения опасного объекта, исполнил судебные требования и взял ситуацию на контроль.

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