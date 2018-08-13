В Уфе приостановлена деятельность опасного башенного крана
В Уфе судебные приставы приостановили на полтора месяца работу башенного крана. Опасную строительную технику, которая принадлежит
В Уфе судебные приставы приостановили на полтора месяца работу башенного крана. Опасную строительную технику, которая принадлежит
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«Погрузочно-разгрузочные работы выполнялись на опасном производственном объекте с применением неисправного башенного крана с истекшим нормативном сроком службы. Также был неисправен и принудительно заблокирован ограничитель грузоподъемности, — сообщили в ведомстве. — Суд посчитал, что эти нарушения противоречат установленным нормам и вынес решение об административном приостановлении деятельности сроком на 50 суток, с разрешением доступа для устранения выявленных нарушений».
Судебный пристав выехал по месту расположения опасного объекта, исполнил судебные требования и взял ситуацию на контроль.